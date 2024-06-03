Шерон Стоун привітала сина з 24-річчям і поділилася рідкісною фотографією своїх дітей (фото)

Роана Шерон Стоун усиновила, будучи в шлюбі з Філом Бронштейном. Пара розлучилася, коли хлопчикові було всього чотири роки.

Знаменита американська актриса Шерон Стоун зворушливо привітала свого старшого сина Роана з днем народження. 1 червня знаменитість в Instagram опублікувала рідкісну фотографію своїх прийомних дітей.

66-річна номінантка премії "Оскар" на своїй сторінці в соціальній мережі завантажила серію своїх улюблених знімків Роана за останні роки, зокрема рідкісний кадр, на якому Роан зображений з його молодшими братами — 19-річним Лердом і 17-річним Квінном.

"З Днем народження, Роане!", — підписала ностальгічне слайд-шоу актриса. На першій фотографії зображений маленький Роан, світловолосий і сяючий, одягнений у футболку з емблемою поліції Сан-Франциско. Ще один чарівний кадр зобразив усіх трьох хлопчиків Шерон: Роан грайливо схопив Лерда за голову, демонструючи тісний зв'язок між братами.

Шерон та її тодішній чоловік Філ Бронштейн усиновили Роана, коли він був ще зовсім маленьким. Пара розлучилася 2004 року після шести років шлюбу, коли хлопчику було всього чотири роки.

Після розлучення суддя Каліфорнії надав колишнім спільну опіку над сином. Шерон планувала зробити Лос-Анджелес своїм основним місцем проживання, при цьому угода передбачала, що Роан житиме переважно з Бронштейном у Сан-Франциско протягом навчального року. У 2008 році Шерон оскаржила угоду про опіку, намагаючись перевезти Роана з нею в Лос-Анджелес. Однак її прохання було відхилено. Попри фізичну дистанцію протягом навчального року, Шерон і Роан підтримували близькі стосунки протягом усього його дитинства.

Йдучи стопами своєї матері, Роан почав акторську кар'єру, демонструючи ту саму пристрасть і відданість справі, які Шерон виявляла протягом усієї своєї видатної кар'єри.

Нагадаємо, 20 березня Шерон Стоун заявила, що з 1995 року їй не пропонували великих ролей у кіно. Актриса вважає, що заслуговує працювати з майстрами своєї справи. Зараз Стоун домоглася великого успіху в живописі.