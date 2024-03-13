Шерон Стоун розповіла, як втратила опіку над своїм прийомним сином Роаном (фото)

За словами актриси, під час судового процесу вона настільки переживала, що не могла їсти. А коли програла справу про опіку, потрапила із серцевим нападом до лікарні.

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Американська актриса Шерон Стоун у подкасті Луї Теру розповіла про те, як суддя розкритикував її пікантну роль в "Основному інстинкті". А після розлучення з другим чоловіком Філом Бронштейном вона втратила опіку над своїм прийомним сином Роаном, повідомляє Daily Mail.

66-річна зірка здобула світову популярність завдяки своїй культовій ролі серійної вбивці Кетрін Трамелл у фільмі "Основний інстинкт". Шерон пояснила, що її роль, і, зокрема, знаменита сцена зі "схрещеними ногами", викликала в людей бажання "принизити її особисто, як жінку, яка зіграла цю роль".

Актриса поділилася, що, через роки після зйомок у гучному фільмі, коли вона боролася за опіку над своїм сином Роаном, суддя запитав її "крихітну дитину, чи знає вона, що її мати знімається в секс-фільмах".

"Я намагалася зберегти самоповагу та гідність, незважаючи на всі жарти та увагу до мого тіла. Але через цю сцену люди намагалися принизити мене як особистість за те, що я грала цього неймовірно потужного, маніпулятивного, соціопатичного персонажа і грала його добре. Глядачі побачили чверть кадру мого тіла під спідницею. Через це я втратив опіку над своєю дитиною. Суддя сказав, що я знімаюся в секс-фільмах. Я була в шоці", — поділилася Стоун.

Шерон Стоун і Роан Джозеф Бронштейн Стоун під час 74-го Каннського кінофестивалю 2021 року Фото: Getty Images

За словами Шерон, після судових розглядів вона потрапила в клініку Майо з прискореним серцебиттям і "просто перестала їсти". "Я навіть не знала, що зі мною відбувається. Я була дуже розгублена", — розповіла актриса.

Шерон була одружена з батьком Роана, Філом Бронштейном, якому зараз 70 років, з 1998 по 2004 рік. Після інсульту, що змінив її життя 2001 року, і розриву шлюбу 2004 року пара вступила в запеклу битву за опіку, яку Стоун програла. Філу було призначено основним опікуном. Після розлучення Шерон усиновила сина Лерда 2005 року і сина Квінна 2006 року.

"Я не могла зосередитися ні на чому, крім того, як повернути сина. Більше нічого не мало значення, я просто хотіла повернути його", — додала вона. Пізніше Стоун підписав угоду про конфіденційність щодо інформації про опіку.

Нещодавно знаменитість показала рідкісний знімок свого 23-річного сина Роана. Під фотографією акторка залишила загадковий підпис і висловила своє захоплення сином, не повідомивши жодних подробиць. "Пишаюся тобою, Роан Джозеф Стоун. Так тримати", — написала Стоун.

Нагадаємо, 30 січня Шерон Стоун розповіла, чому не змогла знайти кохання в Інтернеті. Розчарувавшись у стосунках, актриса знайшла заняття, яке дало змогу висловити їй свої емоції. Вона малює картини і показує їх по всьому світу.