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Стиль жизни

Шэрон Стоун рассказала, как потеряла опеку над своим приемным сыном Роаном (фото)

Шэрон Стоун, Роан Джозеф Бронштейн Стоун, актриса, сын
Фото: Getty Images | Шэрон Стоун с сыном Роаном на Канском кинофестивале в 2021 году

По словам актрисы, во время судебного процесса она настолько переживала, что не могла есть. А когда проиграла дело об опеке, попала с сердечным приступом в больницу.

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Американская актриса Шэрон Стоун в подкасте Луи Теру рассказала о том, как судья раскритиковал ее пикантную роль в "Основном инстинкте". А после развода со вторым мужем Филом Бронштейном она потеряла опеку над своим приемным сыном Роаном, сообщает Daily Mail.

66-летняя звезда получила мировую известность благодаря своей культовой роли серийной убийцы Кэтрин Трамелл в фильме "Основной инстинкт". Шэрон объяснила, что ее роль, и, в частности, знаменитая сцена со "скрещенными ногами", вызвала у людей желание "принизить ее лично, как женщину, которая сыграла эту роль".

Актриса поделилась, что, спустя годы после съемок в нашумевшем фильме, когда она боролась за опеку над своим сыном Роаном, судья спросил ее "крошечного ребенка, знает ли он, что его мать снимается в секс-фильмах".

"Я пыталась сохранить самоуважение и достоинство, несмотря на все шутки и внимание к моему телу. Но из-за этой сцены люди пытались принизить меня как личность за то, что я играла этого невероятно мощного, манипулятивного, социопатического персонажа и играла его хорошо. Зрители увидели четверть кадра моего тела под юбкой. Из-за этого я потерял опеку над своим ребенком. Судья сказал, что я снимаюсь в секс-фильмах. Я была в шоке", — поделилась Стоун.

Шэрон Стоун, Роан Бронштейн Fullscreen
Шэрон Стоун и Роан Джозеф Бронштейн Стоун во время 74-го Каннского кинофестиваля в 2021 году
Фото: Getty Images

По словам Шэрон, после судебных разбирательств она попала в клинику Майо с учащенным сердцебиением и "просто перестала есть". "Я даже не знала, что со мной происходит. Я была очень растеряна", — рассказала актриса.

Шэрон была замужем за отцом Роана, Филом Бронштейном, которому сейчас 70 лет, с 1998 по 2004 год. После инсульта, изменившего ее жизнь в 2001 году, и разрыва брака в 2004 году пара вступила в ожесточенную битву за опеку, которую Стоун проиграла. Филу был назначен ​​основным опекуном. После развода Шэрон усыновила сына Лэрда в 2005 году и сына Куинна в 2006 году.

"Я не могла сосредоточиться ни на чем, кроме того, как вернуть сына. Больше ничего не имело значения, я просто хотела вернуть его", — добавила она. Позже Стоун подписал соглашение о конфиденциальности в отношении информации об опеке.

Недавно знаменитость показала редкий снимок своего 23-летнего сына Роана. Под фотографией актриса оставила загадочную подпись и выразила свое восхищение сыном, не сообщив никаких подробностей. "Горжусь тобой, Роан Джозеф Стоун. Так держать", — написала Стоун.

Напомним, 30 января Шэрон Стоун рассказала, почему не смогла найти любовь в Интернете. Разочаровавшись в отношениях, актриса нашла занятие, которое позволило выразить ей свои эмоции. Она рисует картины и показывает их по всему миру.