"Горжусь тобой": Шэрон Стоун показала редкий снимок своего 23-летнего сына (фото)

Роан Джозеф Бронштейн показал свои татуировки. Его звездная мама заинтриговала фанов подписью под фотографией.

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Американская актриса, модель, звезда фильма "Основной инстинкт" 65-летняя Шэрон Стоун порадовала поклонников редкой фотографией Роана Джозефа Бронштейна. На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок своего 23-летнего сына.

В кадре Роан позирует с полностью обнаженным торсом. Видно, что молодой человек украсил свое тело многочисленными татуировками. В частности, на груди у Джозефа размещены изображения креста и сердца с часами. На руке с браслетом также виднеется тату.

Под фотографией актриса оставила загадочную подпись и выразила свое восхищение сыном, не сообщив никаких подробностей. "Горжусь тобой, Роан Джозеф Стоун. Так держать", — написала Стоун.

Подписчики поинтересовались в комментариях под постом знаменитости, о чем идет речь. Однако Шэрон никак не прокомментировала свои слова. Многим понравилось фото Роана Джозефа. Поклонники выразили свое восхищение сыном знаменитости: "Очень красивый молодой человек", "Наши детки наша гордость и радость", "Отличные татуировки!", "Мама может просто гордиться своим сыном", "Рон великолепеный, добрый, очаровательный человек", "Хорошая мама всегда гордится своим сыном. Мир на земле начинается с образования и уважения к другим", "Красавчик точно".

Что известно о детях Шэрон Стоун

14 февраля 1998 года Шэрон вышла замуж за Фила Бронштейна, вице-президента и редактора газеты "San Francisco Chronicle". В 2000 году они усыновили мальчика, Роэна Джозефа Бронштейна. В 2003 году Бронштейн подал на развод, в качестве причины указав "непримиримые разногласия". Бракоразводный процесс был завершен в 2004 году, и опекунство над ребенком было присуждено отцу.

В 2005 году актриса усыновила второго мальчика — Лэрда Вонна Стоуна, а через год и третьего, — Куинна Келли Стоуна. Стоун вместе с тремя сыновьями проживает в Западном Голливуде.

Ранее, 21 февраля, сообщалось о том, что Шэрон Стоун выглядела гламурно на Берлинском кинофестивале. На Берлинале-2024 продемонстрировала эффектный образ. Знаменитость блистала на красной дорожке известного фестиваля.