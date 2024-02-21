Шэрон Стоун выглядела гламурно на Берлинском кинофестивале (фото)

Американская актриса и модель Шерон Стоун на Берлинале-2024 продемонстрировала эффектный образ. Знаменитость блистала на красной дорожке известного фестиваля.

Related video

Голливудская звезда Шэрон Стоун выглядела очаровательно, когда прибыла на 74-й Берлинский международный кинофестиваль 20 февраля. 65-летняя актриса появилась в белом приталенном платье на церемонии вручения премии "Почетный золотой медведь" Мартину Скорсезе, сообщает Daily Mail.

Элегантное платье в пол она дополнила объемной накидкой, которую свободно накинула на плечи.

Фото: GettyImages

Шэрон дополнила свой наряд парой прозрачных перчаток и обула черные туфли на шпильке. Она завершила свой образ колье и небольшим клатчем, расшитым пайетками.

Фото: GettyImages

Фото: GettyImages

Во время церемонии награждения продюсер и сценарист Мартин Скорсезе был награжден Почетным Золотым медведем за заслуги в киноиндустрии.

Ранее Шэрон рассказала о нелегкой жизни миллионеров в Голливуде. Актриса "Основного инстинкта", состояние которой оценивается в 60 миллионов долларов, заявила, что "быть знаменитой очень дорого".

Обладательница "Золотого глобуса" сказала, что ее персона в шоу-бизнесе настолько велика, что она больше не может "прыгать на рейс Delta" и ей приходится нанимать свиту персонала, чтобы выглядеть стильно и обеспечить свою безопасность.

"Быть ​​знаменитым очень дорого. Вы идете на ужин, а за столом 15 человек, и кто получит чек? Каждый раз вы получаете чек на ужин на 3000 долларов", — поделилась Стоун.

Звезда подсчитала свои расходы, включая дом и команду сотрудников, от публицистов до охраны и визажистов. Шэрон сказала, что она слишком известна, чтобы летать коммерческими авиалиниями, и сказала: "По крайней мере, теперь люди понимают, что Дженнифер Лоуренс не может просто так сесть в самолет. Николь Кидман не может прыгнуть на "Дельту". Шэрон Стоун тоже не может этого сделать, независимо от того, много ли она снимается в фильмах".

Напомним, 20 февраля сообщалось, что Шэрон Стоун появилась на Берлинале в эффектном белом пальто. Актриса выступила на гала-концерте Cinema For Peace и пообщалась с Хелен Миррен и Хиллари Клинтон. Стоун стала почетной гостьей кинофестиваля.