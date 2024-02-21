Шерон Стоун мала гламурний вигляд на Берлінському кінофестивалі (фото)
Американська акторка та модель Шерон Стоун на Берлінале-2024 продемонструвала ефектний образ. Знаменитість сяяла на червоній доріжці відомого фестивалю.
Голлівудська зірка Шерон Стоун мала чарівний вигляд, коли прибула на 74-й Берлінський міжнародний кінофестиваль 20 лютого. 65-річна актриса з'явилася в білій приталеній сукні на церемонії вручення премії "Почесний золотий ведмідь" Мартіну Скорсезе, повідомляє Daily Mail.
Елегантну сукню до підлоги вона доповнила об'ємною накидкою, яку вільно накинула на плечі.
Шерон доповнила своє вбрання парою прозорих рукавичок і взула чорні туфлі на шпильці. Вона завершила свій образ кольє і невеликим клатчем, розшитим паєтками.
Під час церемонії нагородження продюсер і сценарист Мартін Скорсезе був нагороджений Почесним Золотим ведмедем за заслуги в кіноіндустрії.
Раніше Шерон розповіла про нелегке життя мільйонерів у Голлівуді. Актриса "Основного інстинкту", статки якої оцінюють у 60 мільйонів доларів, заявила, що "бути знаменитою дуже дорого".
Володарка "Золотого глобуса" сказала, що її персона в шоу-бізнесі настільки велика, що вона більше не може "стрибати на рейс Delta" і їй доводиться наймати почет персоналу, щоб мати стильний вигляд і забезпечити свою безпеку.
"Бути знаменитим дуже дорого. Ви йдете на вечерю, а за столом 15 осіб, і хто отримає чек? Щоразу ви отримуєте чек на вечерю на 3000 доларів", — поділилася Стоун.
Зірка підрахувала свої витрати, включно з будинком і командою співробітників, від публіцистів до охорони і візажистів. Шерон сказала, що вона занадто відома, щоб літати комерційними авіалініями, і сказала: "Принаймні тепер люди розуміють, що Дженніфер Лоуренс не може просто так сісти в літак. Ніколь Кідман не може стрибнути на "Дельту". Шерон Стоун теж не може цього зробити, незалежно від того, чи багато вона знімається у фільмах".
Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що Шерон Стоун з'явилася на Берлінале в ефектному білому пальто. Акторка виступила на гала-концерті Cinema For Peace і поспілкувалася з Гелен Міррен і Гілларі Клінтон. Стоун стала почесною гостею кінофестивалю.