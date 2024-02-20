Шерон Стоун з'явилася на Берлінале в ефектному білому пальті

Акторка виступила на гала-концерті Cinema For Peace і поспілкувалася з Гелен Міррен і Гілларі Клінтон. Стоун стала почесною гостею кінофестивалю.

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65-річна Шерон Стоун в ефектному білому пальті з вишитими червоними квітами з'явилася на Берлінському кінофестивалі. Актриса стала почесною гостею гала-концерту Cinema For Peace. І поспілкувалася з Гелен Міррен та Гілларі Клінтон. Про це пише Daily Mail.

Відвідуючи спеціальний показ свого фільму "Казино" 1995 року, Шерон була в піднесеному настрої, обговорюючи фільм на сцені заходу.

Анналена Бербок, Гілларі Клінтон і Шерон Стоун Фото: Getty Images

Зірка "Основного інстинкту" обрала для виходу у світ розкішне біле пальто, прикрашене червоними квітами, вишитими бісером.

Гелен Міррен, зі свого боку, була в лаконічній чорній сукні та ефектних прикрасах.

Гелен Міррен на Берлінале Фото: Getty Images

Поява Шерон на сцені Берлінського кінофестивалю відбулася після того, як поліція Лос-Анджелеса викрила акторку у брехні.

У своєму нещодавньому інтерв'ю Стоун розповіла, як їй наказали покинути свій дім під час сумнозвісної поліцейської погоні за О. Джей Сімпсоном, якого звинувачували в убивстві своєї дружини 1994 року.

Актриса "Основного інстинкту" розповіла журналу InStyle, що співробітники правоохоронних органів зателефонували їй додому і наказали евакуюватися.

"Вони сказали, що він небезпечний, і ми не знаємо, наскільки небезпечний, і не знаємо, що це таке", — нагадала вона виданню.

Але Девід Гаскон, начальник відділу зі зв'язків зі ЗМІ поліції Лос-Анджелеса в середині 90-х, дав коментар, сказавши, що не пам'ятає такого інциденту і ніхто в поліції його не пам'ятає.

Під час поліцейської погоні, яку транслювали по телебаченню, Стоун жила на загальнодоступній вулиці Лос-Анджелеса без охорони.

У тому ж інтерв'ю Шерон Стоун відверто розповідала, як бути багатою і знаменитою в Голлівуді.

Зірка, статки якої оцінюють у 60 мільйонів доларів, розповіла, що "бути знаменитою дуже дорого" і що від неї очікують, що вона оплачуватиме рахунки за вечерею. А також вона змушена літати приватними рейсами і наймати цілу свиту асистентів.