Шэрон Стоун появилась на Берлинале в эффектном белом пальто

Актриса выступила на гала-концерте Cinema For Peace и пообщалась с Хелен Миррен и Хиллари Клинтон. Стоун стала почетной гостьей кинофестиваля.

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65-летняя Шэрон Стоун в эффектном белом пальто в вышитыми красными цветами появилась на Берлинском кинофестивале. Актриса стала почетной гостьей гала-концерта Cinema For Peace. И пообщалась с Хелен Миррен и Хиллари Клинтон. Об этом пишет Daily Mail.

Посещая специальный показ своего фильма "Казино" 1995 года, Шэрон была в приподнятом настроении, обсуждая фильм на сцене мероприятия.

Анналена Бербок, Хиллари Клинтон и Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Звезда "Основного инстинкта" выбрала для выхода в свет в роскошном белом пальто, украшенным красными цветами, вышитыми бисером.

Хелен Миррен в свою очередь, была в лаконичном черном платье и эффектных украшениях.

Хелен Миррен на Берлинале Фото: Getty Images

Появление Шэрон на сцене Берлинского кинофестиваля произошло после того, как полиция Лос-Анджелеса уличила актрису во лжи.

В своем недавнем интервью Стоун рассказала, как ей приказали покинуть свой дом во время печально известной полицейской погони за О. Джей Симпсоном, обвиняемом в убийстве своей жены в 1994 году.

Актриса "Основного инстинкта" рассказала журналу InStyle, что сотрудники правоохранительных органов позвонили ей домой и приказали эвакуироваться.

"Они сказали, что он опасен, и мы не знаем, насколько опасен, и не знаем, что это такое", — напомнила она изданию.

Но Дэвид Гаскон, начальник отдела по связям со СМИ полиции Лос-Анджелеса в середине 90-х, дал комментарий, сказав, что не помнит такого инцидента и никто в полиции его не помнит.

Во время полицейской погони, которая транслировалась по телевидению, Стоун жила на общедоступной улице Лос-Анджелеса без охраны.

В том же интервью Шэрон Стоун откровенно рассказывала, каково быть богатой и знаменитой в Голливуде.

Звезда, состояние которой оценивается в 60 миллионов долларов, рассказала, что "быть знаменитой очень дорого" и что от нее ожидают, что она будет оплачивать счета за ужином. А также она вынуждена летать частными рейсами и нанимать целую свиту ассистентов.