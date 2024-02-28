"Пишаюся тобою": Шерон Стоун показала рідкісний знімок свого 23-річного сина (фото)

Роан Джозеф Бронштейн показав свої татуювання. Його зіркова мама заінтригувала фанів підписом під фотографією.

Related video

Американська акторка, модель, зірка фільму "Основний інстинкт" 65-річна Шерон Стоун потішила шанувальників рідкісною фотографією Роана Джозефа Бронштейна. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок свого 23-річного сина.

У кадрі Роан позує з повністю оголеним торсом. Видно, що молодий чоловік прикрасив своє тіло численними татуюваннями. Зокрема, на грудях у Джозефа розміщені зображення хреста і серця з годинником. На руці з браслетом також видніється тату.

Під фотографією актриса залишила загадковий підпис і висловила своє захоплення сином, не повідомивши жодних подробиць. "Пишаюся тобою, Роан Джозеф Стоун. Так тримати", — написала Стоун.

Підписники поцікавилися в коментарях під постом знаменитості, про що йдеться. Однак Шерон ніяк не прокоментувала свої слова. Багатьом сподобалося фото Роана Джозефа. Шанувальники висловили своє захоплення сином знаменитості: "Дуже гарна молода людина", "Наші дітки — наша гордість і радість", "Чудові татуювання!", "Мама може просто пишатися своїм сином", "Рон — чудова, добра, чарівна людина", "Хороша мама завжди пишається своїм сином. Мир на землі починається з освіти і поваги до інших", "Красунчик точно".

Що відомо про дітей Шерон Стоун

14 лютого 1998 року Шерон вийшла заміж за Філа Бронштейна, віце-президента і редактора газети "San Francisco Chronicle". У 2000 році вони усиновили хлопчика, Роена Джозефа Бронштейна. У 2003 році Бронштейн подав на розлучення, як причину вказавши "непримиренні розбіжності". Шлюборозлучний процес було завершено 2004 року, і опікунство над дитиною присудили батькові.

У 2005 році акторка всиновила другого хлопчика — Лерда Вонна Стоуна, а за рік і третього, — Квінна Келлі Стоуна. Стоун разом із трьома синами проживає в Західному Голлівуді.

Раніше, 21 лютого, повідомлялося про те, що Шерон Стоун мала гламурний вигляд на Берлінському кінофестивалі. На Берлінале-2024 продемонструвала ефектний образ. Знаменитість блищала на червоній доріжці відомого фестивалю.