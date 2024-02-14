Шерон Стоун розповіла про те, як важко бути багатою і знаменитою

Шерон Стоун зізналася, що її спосіб життя обходиться їй дуже дорого. А ще їй доводиться наймати цілий загін асистентів.

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Шерон Стоун, статки якої становлять 60 мільйонів доларів, зізналася в інтерв'ю, що "бути знаменитою — дуже дорого". 65-річна зірка "Основного інстинкту" дала відверте інтерв'ю, пише InStyle.

Володарка "Золотого глобуса" сказала, що вона настільки відома, що більше не може літати звичайними рейсами "рейс Delta" і їй доводиться наймати свиту працівників, щоб мати стильний вигляд. А ще її популярність їй обходиться дуже дорого.

Шерон Стоун

"Ви йдете на вечерю, а за столом 15 осіб, і хто отримає чек? Щоразу ти отримуєш чек на вечерю на 3000 доларів", — зізналася Стоун, зазначивши, що її знають усюди, навіть "у тропічних лісах Амазонки", тому їй завжди доводиться стежити за тим, у що вона вдягнена.

Зірка підрахувала свої витрати, включно з будинком і командою співробітників, від публіцистів до охорони і візажистів.

Шерон сказала, що вона занадто відома, щоб літати комерційними авіалініями, і сказала: "Принаймні тепер люди розуміють, що Дженніфер Лоуренс не може просто так сісти в літак. Ніколь Кідман не може стрибнути на рейс "Дельти". Шерон Стоун теж не може цього зробити, незалежно від того, чи багато вона знімається у фільмах".

Актриса знялася у фотосесії для InStyle. І нагадала, що не була готова до слави, яка обрушилася на неї після зйомок в "Основному інстинкті", який став її 18-м фільмом.

Коли фільм вийшов, вона все ще їздила на малолітражці, яку фанати брали штурмом. А коли вона виходила кудись поїсти, то натовп ломився у вікна ресторану. Одного разу попутник у польоті став настільки агресивним, що пілоту довелося розвернути літак. Стоун заробила всього 500 000 доларів за зйомки у фільмі "Основний інстинкт", який зібрав понад 350 мільйонів доларів у світовому прокаті. Її колега по фільму Майкл Дуглас заробив, як повідомляється, 14 мільйонів доларів. У неї не було тих грошей, які потрібні для найму приватної охорони. І їй довелося терміново купити недобудований будинок за воротами, щоб хоч якось себе убезпечити.

З того часу акторка перенесла майже смертельний інсульт у 2001 році. Вона стверджує, що медичний персонал не поставився серйозно до її опису рівня болю і в результаті не виявив крововиливу в мозок: "Вони пропустили це під час першої ангіограми і вирішили, що я прикидаюся", — розповіла Стоун.

Шерон Стоун

Крововилив призвів до дев'ятиденного крововиливу в мозок і 1% шансів на виживання після операції.

Тепер, озираючись назад, приблизно два десятиліття потому, у Стоуна з'явився новий погляд на лікування пацієнтів.

"Завдяки цьому досвіду я дізналася, що в медичних установах жінок часто просто не чують, особливо якщо у вас немає лікаря-жінки", — сказала актриса.

Акторка сильно постраждала: правий бік її обличчя був паралізований, вона підволакувала ногу і почала заїкатися. У результаті Стоун тепер щодня вживає ліки від заїкання і важких мозкових нападів.

Нагадаємо, нещодавно Стоун розповіла, скільки годин сну їй потрібно, щоб у неї знову не стався інсульт.