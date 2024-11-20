Шэрон Стоун и Кевин Костнер "флиртовали" на одном мероприятии: детали

Актриса поддержала своего коллегу по цеху во время его скандального развода. А накануне они посетили Губернаторский бал.

69-летний американский актер Кевин Костнер и 66-летняя актриса Шэрон Стоун "откровенно кокетничали" на церемонии вручения наград Governors Awards 2024 в Dolby Theatre в Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

"Они начали с вежливости с небольших разговоров, а затем он применил свой шарм Кевина Костнера", — рассказал инсайдер.

"Кто знает, пошли ли они домой вместе, или даже обменялись номерами, но, конечно, похоже, что они очень понравились друг другу", — добавил источник.

Это произошло через несколько месяцев после того, как звезда фильма "Основной инстинкт" публично поддержала Костнера во время его развода с Кристин Баумгартнер.

"Шэрон — такая классная актриса, она очень хорошо справлялась с вниманием и была милой. Она подмигнула ему и была милой", — отметил инсайдер издания.

Шэрон Стоун Фото: Getty Images

В 2023 году Стоун вступилась за Кевина. Она утверждала, что ее бывший муж, Фил Бронштейн, "думал так же", как и экс-супруга Костнера Кристин Баумгартнер.

Кристин просила у актера 160 000 долларов в месяц на содержание детей после того, как изначально хотела 175 000 долларов в месяц.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

В 1998 году Шэрон вышла замуж за Фила, редактора газеты в Сан-Франциско, и в 2000 году они усыновили сына Роана. Фил подал на развод в 2004 году и добился опеки над Роаном в 2008 году.

Звезда экрана усыновила еще двоих детей, а спустя много лет Роан переехал в Лос-Анджелес, чтобы жить с мамой.

Тем временем Кевин и Кристин поженились в 2004 году и стали родителями троих детей: сыновей Кейдена, 16 лет, и Хейс, 14 лет, и 13-летней дочери Грейс.

Кристин подала на развод в мае 2023 года, и с тех пор между ними продолжается судебная тяжба.

Напомним, какую женщину ищет Кевин Костнер после скандального развода.

Также Фокус писал об образе Шэрон Стоун на Губернаторском балу.