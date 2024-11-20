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Стиль життя

Шерон Стоун та Кевін Костнер "фліртували" на одному заході: деталі

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Фото: Getty Images | Шерон Стоун

Акторка підтримала свого колегу по цеху під час його скандального розлучення. А напередодні вони відвідали Губернаторський бал.

69-річний американський актор Кевін Костнер та 66-річна акторка Шерон Стоун "відверто кокетували" на церемонії вручення нагород Governors Awards 2024 у Dolby Theatre у Голлівуді. Про це пише Daily Mail.

"Вони почали з ввічливості з невеликих розмов, а потім він застосував свій шарм Кевіна Костнера", — розповів інсайдер.

"Хто знає, чи вони пішли додому разом, чи навіть обмінялися номерами, але, звичайно, схоже, що вони дуже сподобалися одне одному", — додало джерело.

Це сталося через кілька місяців після того, як зірка фільму "Основний інстинкт" публічно підтримала Костнера під час його розлучення з Крістін Баумгартнер.

"Шерон — така класна акторка, вона дуже добре справлялася з увагою і була милою. Вона підморгнула йому і була милою", — зазначив інсайдер видання.

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Шерон Стоун
Фото: Getty Images

У 2023 році Стоун заступилася за Кевіна. Вона стверджувала, що її колишній чоловік, Філ Бронштейн, "думав так само", як і ексдружина Костнера Крістін Баумгартнер.

Крістін просила в актора 160 000 доларів на місяць на утримання дітей після того, як спочатку хотіла 175 000 доларів на місяць.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Fullscreen
Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер
Фото: Getty Images

У 1998 році Шерон вийшла заміж за Філа, редактора газети в Сан-Франциско, і в 2000 році вони усиновили сина Роана. Філ подав на розлучення в 2004 році і домігся опіки над Роаном в 2008 році.

Зірка екрану всиновила ще двох дітей, а через багато років Роан переїхав до Лос-Анджелеса, щоб жити з мамою.

Тим часом Кевін і Крістін одружилися в 2004 році і стали батьками трьох дітей: синів Кейдена, 16 років, і Хейс, 14 років, і 13-річної дочки Грейс.

Крістін подала на розлучення в травні 2023 року, і з тих пір між ними триває судова тяганина.

Нагадаємо, яку жінку шукає Кевін Костнер після скандального розлучення.

Також Фокус писав про образ Шерон Стоун на Губернаторському балу.