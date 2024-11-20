Шерон Стоун та Кевін Костнер "фліртували" на одному заході: деталі

Акторка підтримала свого колегу по цеху під час його скандального розлучення. А напередодні вони відвідали Губернаторський бал.

69-річний американський актор Кевін Костнер та 66-річна акторка Шерон Стоун "відверто кокетували" на церемонії вручення нагород Governors Awards 2024 у Dolby Theatre у Голлівуді. Про це пише Daily Mail.

"Вони почали з ввічливості з невеликих розмов, а потім він застосував свій шарм Кевіна Костнера", — розповів інсайдер.

"Хто знає, чи вони пішли додому разом, чи навіть обмінялися номерами, але, звичайно, схоже, що вони дуже сподобалися одне одному", — додало джерело.

Це сталося через кілька місяців після того, як зірка фільму "Основний інстинкт" публічно підтримала Костнера під час його розлучення з Крістін Баумгартнер.

"Шерон — така класна акторка, вона дуже добре справлялася з увагою і була милою. Вона підморгнула йому і була милою", — зазначив інсайдер видання.

Шерон Стоун Фото: Getty Images

У 2023 році Стоун заступилася за Кевіна. Вона стверджувала, що її колишній чоловік, Філ Бронштейн, "думав так само", як і ексдружина Костнера Крістін Баумгартнер.

Крістін просила в актора 160 000 доларів на місяць на утримання дітей після того, як спочатку хотіла 175 000 доларів на місяць.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

У 1998 році Шерон вийшла заміж за Філа, редактора газети в Сан-Франциско, і в 2000 році вони усиновили сина Роана. Філ подав на розлучення в 2004 році і домігся опіки над Роаном в 2008 році.

Зірка екрану всиновила ще двох дітей, а через багато років Роан переїхав до Лос-Анджелеса, щоб жити з мамою.

Тим часом Кевін і Крістін одружилися в 2004 році і стали батьками трьох дітей: синів Кейдена, 16 років, і Хейс, 14 років, і 13-річної дочки Грейс.

Крістін подала на розлучення в травні 2023 року, і з тих пір між ними триває судова тяганина.

Нагадаємо, яку жінку шукає Кевін Костнер після скандального розлучення.

Також Фокус писав про образ Шерон Стоун на Губернаторському балу.