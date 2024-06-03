Шэрон Стоун поздравила сына с 24-летием и поделилась редкой фотографией своих детей (фото)

Роана Шэрон Стоун усыновила, будучи в браке с Филом Бронштейном. Пара развелась, когда мальчику было всего четыре года.

Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун трогательно поздравила своего старшего сына Роана с днем рождения. 1 июня знаменитость в Instagram опубликовала редкую фотографию своих приемных детей.

66-летняя номинантка премии Оскар на своей странице в социальной сети загрузила серию своих любимых снимков Роана за последние годы, в том числе редкий кадр, на котором Роан изображен с его младшими братьями — 19-летним Лэрдом и 17-летним Куинном.

"С Днем рождения, Роан!", — подписала ностальгическое слайд-шоу актриса. На первой фотографии изображен маленький Роан, светловолосый и сияющий, одетый в футболку з эмблемой полиции Сан-Франциско. Еще один очаровательный кадр запечатлел всех троих мальчиков Шэрон: Роан игриво схватил Лэрда за голову, демонстрируя тесную связь между братьями.

Шэрон и ее тогдашний муж Фил Бронштейн усыновили Роана, когда он был еще совсем маленьким. Пара развелась в 2004 году после шести лет брака, когда мальчику было всего четыре года.

После развода судья Калифорнии предоставил бывшим совместную опеку над сыном. Шэрон планировала сделать Лос-Анджелес своим основным местом жительства, при этом соглашение предусматривало, что Роан будет жить в основном с Бронштейном в Сан-Франциско в течение учебного года. В 2008 году Шэрон оспорила соглашение об опеке, пытаясь перевезти Роана с ней в Лос-Анджелес. Однако ее просьба была отклонена. Несмотря на физическую дистанцию ​​в течение учебного года, Шэрон и Роан поддерживали близкие отношения на протяжении всего его детства.

Следуя по стопам своей матери, Роан начал актерскую карьеру, демонстрируя ту же страсть и преданность делу, которые Шэрон проявляла на протяжении всей своей выдающейся карьеры.

Напомним, 20 марта Шэрон Стоун заявила, что с 1995 года ей не предлагали больших ролей в кино. Актриса считает, что заслуживает работать с мастерами своего дела. Сейчас Стоун добилась большого успеха в живописи.