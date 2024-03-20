"Я шокирована": Шэрон Стоун заявила, что с 1995 года ей не предлагали больших ролей в кино

Актриса считает, что заслуживает работать с мастерами своего дела. Сейчас Стоун добилась большого успеха в живописи.

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Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун призналась, что ей больше не удалось получить новые роли в Голливуде после того, как она сыграла Джинджер МакКенну в популярном фильме "Казино", сообщает Еxpress.

Карьера Стоун после 1995 года сложилась не совсем так, как она ожидала. 66-летняя актриса рассказала о том, что ей не хватает больших актерских ролей после ее отмеченного наградами появления в фильме Мартина Скорсезе "Казино" в 1995 году.

Шэрон в этом фильме играла вместе Робертом Де Ниро. После этого ей не удалось продолжить звездную карьеру. Ей нравилось, как она играла "больших персонажей" и стояла рядом со своими коллегами-мужчинами, а не позади них.

По ее словам, со времен "Казино" она не работала ни над одним "существенным" фильмом, сказав: "Я была шокирована тем, что мне не удалось продолжать хорошо работать, я сделала все, чтобы быть на высоте".

С тех пор Шэрон сменила пребывание перед камерой на пребывание перед холстом, объяснив это тем, что она может проводить за мольбертом до 17 часов в день, работая над картинами. Актриса добилась большого успеха в живописи. На выставке звезды в Берлине ее картины продавались в среднем по 40 000 долларов.

Картина Шэрон Стоун Фото: Instagram sharonstone

Тем не менее, звезда отметила, что она не полностью отказалась от актерской деятельности. "Я этого не говорю. Мне очень нравилось работать актрисой. Если кто-то предложит мне существенную роль, я соглашусь. Но этого не происходит. В бизнесе происходит следующее: как только вы становитесь крупным игроком, вас хотят привлечь к небольшим проектам, чтобы вы начали финансировать людей, которые хотят начать свою карьеру. Я хочу работать с мастерами, потому что я заслужил там свое место", — поделилась она.

Недавно, 13 марта, Шэрон Стоун рассказала, как потеряла опеку над своим приемным сыном Роаном. По словам актрисы, во время судебного процесса она настолько переживала, что не могла есть. А когда проиграла дело об опеке, попала с сердечным приступом в больницу.