66-летняя Шэрон Стоун в шикарном наряде пришла на церемонию GLAAD Media Awards 2024 (фото)

На красной дорожке актриса продемонстрировала стройную фигуру. Стоун, мило улыбаясь, позировала фотографам.

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Культовая американская актриса Шэрон Стоун выглядела просто нестареющей, когда 14 марта присоединилась к голливудским мегазвездам на церемонии вручения наград GLAAD Media Awards 2024 в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

66-летняя звезда "Основного инстинкта" вышла на красную дорожку в белой атласной блузке с глубоким вырезом и развевающимся шлейфом.

Актриса Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Уникальный верх она сочетала узкими черными атласными брюками с высокой талией и черными туфлями на высоком каблуке. Свой образ Шэрон дополнила несколькими ожерельями, в том числе блестящей золотой цепочкой с массивным кулоном. Номинантка на премию "Оскар" держала в руке клатч с золотистого цвета.

Ее шикарная стрижка пикси была уложена набок. Знаменитость сделала легкий макияж: голубые глаза она подчеркнула черной подводкой, нанесла розовые румяна на скулы, а губы покрыла полупрозрачным блеском. Стоун, мило улыбаясь, позировала фотографам. Видно, что она была в очень хорошем настроении.

Актриса Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Шэрон прибыла на мероприятие, чтобы вручить актрисе Ниси Нэш премию Стивена Ф. Кользака. Ежегодная награда вручается "профессионалу ЛГБТ-медиа, который внес значительный вклад в повышение осведомленности и содействие принятию ЛГБТ-людей и проблем", говорится на веб-сайте GLAAD.

Ранее, 13 марта, Шэрон Стоун рассказала, как потеряла опеку над своим приемным сыном Роаном. По словам актрисы, во время судебного процесса она настолько переживала, что не могла есть. А когда проиграла дело об опеке, попала с сердечным приступом в больницу.