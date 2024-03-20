"Я шокована": Шерон Стоун заявила, що з 1995 року їй не пропонували великих ролей у кіно

Актриса вважає, що заслуговує працювати з майстрами своєї справи. Зараз Стоун домоглася великого успіху в живописі.

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Знаменита американська актриса Шерон Стоун зізналася, що їй більше не вдалося отримати нові ролі в Голлівуді після того, як вона зіграла Джинджер МакКенну в популярному фільмі "Казино", повідомляє Еxpress.

Кар'єра Стоун після 1995 року склалася не зовсім так, як вона очікувала. 66-річна акторка розповіла про те, що їй не вистачає великих акторських ролей після її відзначеної нагородами появи у фільмі Мартіна Скорсезе "Казино" 1995 року.

Шерон у цьому фільмі грала разом із Робертом Де Ніро. Після цього їй не вдалося продовжити зіркову кар'єру. Їй подобалося, як вона грала "великих персонажів" і стояла поруч зі своїми колегами-чоловіками, а не позаду них.

За її словами, з часів "Казино" вона не працювала над жодним "істотним" фільмом, сказавши: "Я була шокована тим, що мені не вдалося продовжувати добре працювати, я зробила все, щоб бути на висоті".

Відтоді Шерон змінила перебування перед камерою на перебування перед полотном, пояснивши це тим, що вона може проводити за мольбертом до 17 годин на день, працюючи над картинами. Актриса досягла великого успіху в живописі. На виставці зірки в Берліні її картини продавалися в середньому по 40 000 доларів.

Картина Шерон Стоун Фото: Instagram sharonstone

Проте зірка зазначила, що вона не повністю відмовилася від акторської діяльності. "Я цього не кажу. Мені дуже подобалося працювати актрисою. Якщо хтось запропонує мені суттєву роль, я погоджуся. Але цього не відбувається. У бізнесі відбувається таке: щойно ви стаєте великим гравцем, вас хочуть залучити до невеликих проєктів, щоб ви почали фінансувати людей, які хочуть почати свою кар'єру. Я хочу працювати з майстрами, тому що я заслужила там своє місце", — поділилася вона.

Нещодавно, 13 березня, Шерон Стоун розповіла, як втратила опіку над своїм прийомним сином Роаном. За словами актриси, під час судового процесу вона настільки переживала, що не могла їсти. А коли програла справу про опіку, потрапила із серцевим нападом до лікарні.