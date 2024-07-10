Шэрон Стоун рассказала, как потеряла 18 миллионов долларов после тяжелого инсульта (фото)

Звезда "Основного инстинкта" накопила значительное состояние благодаря своей успешной кинокарьере, но после кровоизлияния в мозг и последующего восстановления она оказалась без гроша.

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Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун осталась ни с чем, когда оправилась от инсульта, перенесенного в 2001 году, несмотря на то, что на тот момент смогла накопить огромную сумму денег, сообщает Мirror.

66-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, что потеряла все свое состояние в 18 миллионов долларов после страшной болезни. По ее словам, инсульт полностью изменил ее мировоззрение.

"Полностью. На сто процентов. Буддийский монах сказал мне, что я перевоплотилась в свое прежнее тело. Я пережила смерть, а потом меня вернули обратно. У меня было кровоизлияние в мозг в течение девяти дней, поэтому мой мозг был вытолкнут вперед. Он не был расположен в моей голове там, где он был раньше. И пока это происходило, все изменилось. Мое обоняние, мое зрение, мое осязание. Я не могла читать пару лет. Все было растянуто, я видела только цветные узоры. Многие думали, что я умру", — поделилась актриса.

Актриса Шэрон Стоун Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin

Она также рассказала, как люди использовали ее в это уязвимое время: "Люди использовали меня в то время. У меня было 18 миллионов долларов благодаря всем моим успехам, но, когда я вернулась и проверила свой банковский счет, все пропало. Даже мой холодильник, мой телефон — все было записано на имена других людей. У меня не было денег".

Стоун, которая вернулась к актерской карьере в конце 2000-х годов и также занялась второй карьерой художника, должна была научиться "отпускать" вещи и жить настоящим, а не таить в себе чувство обиды.

Шэрон Стоун Фото: Sharon Stone/Instagram

Она выразила свой вдохновляющий взгляд: "Я решила оставаться здесь и сейчас и отпустить все обиды. Я решила не цепляться за болезнь, за горечь или гнев. Если вы укусите семя горечи, оно никогда вас не покинет. Но если вы будете верить, даже если эта вера будет размером с горчичное зерно, вы выживете. Поэтому теперь я живу ради радости. Я живу ради своей цели".

Ранее, 3 июня, Фокус писал, что Шэрон Стоун поздравила сына с 24-летием и поделилась редкой фотографией своих детей.