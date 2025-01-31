66-річна Шерон Стоун вийшла у світ в ефектному червоному комбінезоні (фото)

Зірка екрану відвідала благодійний захід. Метою вечора є "підвищити обізнаність про серцево-судинні захворювання", які є основною причиною смерті жінок у США.

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66-річна американська акторка Шерон Стоун вийшла на публіку в ефектному червоному комбінезоні. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Основний інстинкт" стала гостею Концерту колекції червоних суконь Американської асоціації серця 2025.

Вечір, що проводиться в Нью-Йорку, організовується щорічно з метою "підвищити обізнаність про серцево-судинні захворювання", які є основною причиною смерті жінок у Сполучених Штатах.

Захід також збирає кошти на підтримку "досліджень, які ведуть до інноваційних і рятівних відкриттів", як повідомляється на офіційному вебсайті.

Шерон Стоун зʼявилася в блискучому червоному комбінезоні з глибоким декольте та розкльошеними штанами.

Шерон Стоун Фото: Getty Images

Зірка "Основного інстинкту", яка також виступала на заході, продемонструвала пояс на талії. На Шерон були багатошарові діамантові намиста, а на вухах — відповідні сережки.

Її світла стрижка піксі була відсунута від обличчя, щоб продемонструвати яскравий вечірній макіяж.

Шерон Стоун Фото: Getty Images

Акторка привернула увагу яскраво-червоними губами та класичною підводкою для очей.

Нагадаємо, Шерон Стоун фліртувала з Кевіном Костнером на публіці.

Також Фокус писав про появу Шерон Стоун на церемонії "Золотий глобус-2025".