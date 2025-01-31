66-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в эффектном красном комбинезоне (фото)
Звезда экрана посетила благотворительное мероприятие. Целью вечера является "повысить осведомленность о сердечно-сосудистых заболеваниях", которые являются основной причиной смерти женщин в США.
66-летняя американская актриса Шэрон Стоун вышла на публику в эффектном красном комбинезоне. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда фильма "Основной инстинкт" стала гостьей Концерта коллекции красных платьев Американской ассоциации сердца 2025.
Вечер, проводимый в Нью-Йорке, организуется ежегодно с целью "повысить осведомленность о сердечно-сосудистых заболеваниях", которые являются основной причиной смерти женщин в Соединенных Штатах.
Мероприятие также собирает средства на поддержку "исследований, которые ведут к инновационным и спасительным открытиям", как сообщается на официальном веб-сайте.
Шэрон Стоун появилась в блестящем красном комбинезоне с глубоким декольте и расклешенными брюками.
Звезда "Основного инстинкта", которая также выступала на мероприятии, продемонстрировала пояс на талии. На Шэрон были многослойные бриллиантовые ожерелья, а на ушах — соответствующие серьги.
Ее светлая стрижка пикси была отодвинута от лица, чтобы продемонстрировать яркий вечерний макияж.
Актриса привлекла внимание ярко-красными губами и классической подводкой для глаз.
Напомним, Шэрон Стоун флиртовала с Кевином Костнером на публике.
Также Фокус писал о появлении Шэрон Стоун на церемонии "Золотой глобус-2025".