66-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в эффектном красном комбинезоне (фото)

Звезда экрана посетила благотворительное мероприятие. Целью вечера является "повысить осведомленность о сердечно-сосудистых заболеваниях", которые являются основной причиной смерти женщин в США.

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66-летняя американская актриса Шэрон Стоун вышла на публику в эффектном красном комбинезоне. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Основной инстинкт" стала гостьей Концерта коллекции красных платьев Американской ассоциации сердца 2025.

Вечер, проводимый в Нью-Йорке, организуется ежегодно с целью "повысить осведомленность о сердечно-сосудистых заболеваниях", которые являются основной причиной смерти женщин в Соединенных Штатах.

Мероприятие также собирает средства на поддержку "исследований, которые ведут к инновационным и спасительным открытиям", как сообщается на официальном веб-сайте.

Шэрон Стоун появилась в блестящем красном комбинезоне с глубоким декольте и расклешенными брюками.

Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Звезда "Основного инстинкта", которая также выступала на мероприятии, продемонстрировала пояс на талии. На Шэрон были многослойные бриллиантовые ожерелья, а на ушах — соответствующие серьги.

Ее светлая стрижка пикси была отодвинута от лица, чтобы продемонстрировать яркий вечерний макияж.

Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Актриса привлекла внимание ярко-красными губами и классической подводкой для глаз.

Напомним, Шэрон Стоун флиртовала с Кевином Костнером на публике.

Также Фокус писал о появлении Шэрон Стоун на церемонии "Золотой глобус-2025".