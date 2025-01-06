Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Шэрон Стоун покорила красную дорожку "Золотого глобуса-2025" эффектным образом

Шэрон Стоун 2025, Золотой глобус 2025, красная дорожка, стиль Шэрон Стоун
Фото: Getty Images | Шэрон Стоун

Шэрон Стоун доказала, что не только номинанты привлекают внимание во время престижной кинопремии. Актриса выглядела роскошно в платье с открытыми плечами, демонстрируя непревзойденный стиль и элегантность.

Related video

Голливудская звезда, актриса Шэрон Стоун, поразила всех эффектным образом на красной дорожке 82-й церемонии награждения "Золотой глобус 2025", которая состоялась в Лос-Анджелесе. В этом году она стала одной из ведущих мероприятия и помогала вручать награды победителям, пишет издание Dailymail.

Шэрон Стоун 2025, Золотой глобус 2025, красная дорожка, стиль Шэрон Стоун Fullscreen
Шэрон Стоун
Фото: Getty Images

Для выхода знаменитость выбрала эффектное платье с открытыми плечами и гофрированной талией. Ее образ дополнили массивные серьги и клатч в тон к платью.

В этом году Шэрон Стоун выступила одной из ведущих церемонии и приняла участие во вручении наград победителям. Ее выход на красную дорожку стал настоящим модным моментом вечера.

Шэрон Стоун 2025, Золотой глобус 2025, красная дорожка, стиль Шэрон Стоун Fullscreen
Шэрон Стоун
Фото: Getty Images

Главные победители "Золотого глобуса 2025"

Нынешняя церемония принесла много эмоций и неожиданностей. Основными триумфаторами стали фильм "Эмилия Перес" и сериал "Сегун".

Криминальный мюзикл "Эмилия Перес", снятый французским режиссером Жаком Одияром, получил четыре награды, в том числе в категориях "Лучший мюзикл или комедия" и "Лучшая песня". Одну из главных ролей в фильме исполнила Селена Гомес.

Фильм "Бруталист" режиссера Брейди Корбета также остался незамеченным. Он получил три награды, среди которых статуэтки за "Лучший драматический фильм" и "Лучшую режиссерскую работу".

Сериал "Сегун" стал безоговорочным лидером среди телевизионных проектов. Он получил четыре награды, включая титул "Лучший драматический сериал".

Напомним, ранее мы писали, что названы победители премии "Золотой глобус-2025".

Также Фокус писал о гостях церемонии "Золотой глобус-2024".