Шэрон Стоун покорила красную дорожку "Золотого глобуса-2025" эффектным образом

Шэрон Стоун доказала, что не только номинанты привлекают внимание во время престижной кинопремии. Актриса выглядела роскошно в платье с открытыми плечами, демонстрируя непревзойденный стиль и элегантность.

Related video

Голливудская звезда, актриса Шэрон Стоун, поразила всех эффектным образом на красной дорожке 82-й церемонии награждения "Золотой глобус 2025", которая состоялась в Лос-Анджелесе. В этом году она стала одной из ведущих мероприятия и помогала вручать награды победителям, пишет издание Dailymail.

Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Для выхода знаменитость выбрала эффектное платье с открытыми плечами и гофрированной талией. Ее образ дополнили массивные серьги и клатч в тон к платью.

В этом году Шэрон Стоун выступила одной из ведущих церемонии и приняла участие во вручении наград победителям. Ее выход на красную дорожку стал настоящим модным моментом вечера.

Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Главные победители "Золотого глобуса 2025"

Нынешняя церемония принесла много эмоций и неожиданностей. Основными триумфаторами стали фильм "Эмилия Перес" и сериал "Сегун".

Криминальный мюзикл "Эмилия Перес", снятый французским режиссером Жаком Одияром, получил четыре награды, в том числе в категориях "Лучший мюзикл или комедия" и "Лучшая песня". Одну из главных ролей в фильме исполнила Селена Гомес.

Фильм "Бруталист" режиссера Брейди Корбета также остался незамеченным. Он получил три награды, среди которых статуэтки за "Лучший драматический фильм" и "Лучшую режиссерскую работу".

Сериал "Сегун" стал безоговорочным лидером среди телевизионных проектов. Он получил четыре награды, включая титул "Лучший драматический сериал".

Напомним, ранее мы писали, что названы победители премии "Золотой глобус-2025".

Также Фокус писал о гостях церемонии "Золотой глобус-2024".