Шерон Стоун підкорила червону доріжку "Золотого глобуса-2025" ефектним образом

Шерон Стоун довела, що не лише номінанти привертають увагу під час престижної кінопремії. Акторка виглядала розкішно в сукні з відкритими плечима, демонструючи неперевершений стиль та елегантність.

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Голлівудська зірка, акторка Шерон Стоун, вразила всіх ефектним образом на червоній доріжці 82-ї церемонії нагородження "Золотий глобус 2025", яка відбулася в Лос-Анджелесі. Цьогоріч вона стала однією з ведучих заходу та допомагала вручати нагороди переможцям, пише видання Dailymail.

Шерон Стоун Фото: Getty Images

Для виходу знаменитість обрала ефектну сукню з відкритими плечима та гофрованою талією. Її образ доповнили масивні сережки та клатч в тон до сукні.

Цього року Шерон Стоун виступила однією з ведучих церемонії та взяла участь у врученні нагород переможцям. Її вихід на червону доріжку став справжнім модним моментом вечора.

Шерон Стоун Фото: Getty Images

Головні переможці "Золотого глобуса 2025"

Цьогорічна церемонія принесла багато емоцій та несподіванок. Основними тріумфаторами стали фільм "Емілія Перес" і серіал "Сьогун".

Кримінальний мюзикл "Емілія Перес", знятий французьким режисером Жаком Одіяром, здобув чотири нагороди, зокрема в категоріях "Найкращий мюзикл або комедія" та "Найкраща пісня". Одну з головних ролей у фільмі виконала Селена Гомес.

Фільм "Бруталіст" режисера Брейді Корбета також залишився непоміченим. Він отримав три нагороди, серед яких статуетки за "Найкращий драматичний фільм" та "Найкращу режисерську роботу".

Серіал "Сьогун" став беззаперечним лідером серед телевізійних проєктів. Він отримав чотири нагороди, включно з титулом "Найкращий драматичний серіал".

Нагадаємо, раніше ми писали, що названо переможців премії "Золотий глобус-2025".

Також Фокус писав про гостей церемонії "Золотий глобус-2024".