Підкорила випічкою: Памела Андерсон розповіла, як вона змусила Ліама Нісона "закохатися" в неї

Зірка "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон несподівано опинилася в центрі чуток про роман з актором Ліамом Нісоном – її партнером по фільму "Голий пістолет". Виявляється, серце 73-річного голлівудського актора вона підкорила власноручною випічкою.

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Під час зйомок перезапуску легендарної комедії, де колись блищав Леслі Нільсен, Памела пригощала знімальну групу – і особливо Ліама – домашнім хлібом на заквасці та мафінами. Вона зізналася, що готування допомагало їй боротися з хвилюванням у перші дні на майданчику, пише Mirror.

"Я принесла Ліаму хліб, печиво й мафіни. Це тримало мене зайнятою й подалі від неприємностей. Рецепт мафінів особливий – корисний і смачний", – поділилась Памела під час заходу SiriusXM у Нью-Йорку.

Ліам Нісон, у свою чергу, похвалив кулінарні здібності Памели, назвавши її хліб "неймовірним", а мафіни – "насиченими клітковиною".

Актори вперше зустрілись саме на зйомках, і Нісон визнав, що був вражений не лише зовнішністю зірки, а й її простотою та почуттям гумору:

"Ми раніше не були знайомі. І я подумав: "Вау, яка вона красива". Але ще більше мене підкорило її людське тепло й легкість. Між нами виникла якась грайлива взаємність, і це було чудово", – сказав він.

Памела та Ліам Фото: Getty Images

Видання Daily Mail пише, що пара проводить багато часу разом у канадському маєтку Памели. Вони нібито насолоджуються спільними захопленнями — від садівництва до випікання.

Інсайдер поділився:

"Ліам повністю приймає стиль життя Памели та її ставлення до слави. Вона каже друзям, що він зачарований нею, дарує квіти й проводить час із її синами та собаками".

Чи це початок нового романтичного розділу для Андерсон і Нісона, чи лише міцна дружба — поки невідомо. Але, схоже, "рецепт" їхніх стосунків дійсно працює.

Нагадаємо, раніше Фокус писав що:

На піку промо-туру фільму Памела Андерсон та Ліам Нісон неодноразово демонстрували флірт і теплоту у стосунках перед камерами і фанатами.

Андерсон продовжувала демонструвати свій природний колір обличчя, позуючи для Perfect Magazine.

Крім того, Нісон казав, що його також вразило те, що у Памели немає "величезного его".