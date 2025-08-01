Покорила выпечкой: Памела Андерсон рассказала, как она заставила Лиама Нисона "влюбиться" в нее
Звезда "Спасатели Малибу" Памела Андерсон неожиданно оказалась в центре слухов о романе с актером Лиамом Нисоном — ее партнером по фильму "Голый пистолет". Оказывается, сердце 73-летнего голливудского актера она покорила собственноручной выпечкой.
Во время съемок перезапуска легендарной комедии, где когда-то блистал Лесли Нильсен, Памела угощала съемочную группу — и особенно Лиама — домашним хлебом на закваске и маффинами. Она призналась, что готовка помогала ей бороться с волнением в первые дни на площадке, пишет Mirror.
"Я принесла Лиаму хлеб, печенье и маффины. Это держало меня занятой и подальше от неприятностей. Рецепт маффинов особенный — полезный и вкусный", — поделилась Памела во время мероприятия SiriusXM в Нью-Йорке.
Лиам Нисон, в свою очередь, похвалил кулинарные способности Памелы, назвав ее хлеб "невероятным", а маффины — "насыщенными клетчаткой".
Актеры впервые встретились именно на съемках, и Нисон признал, что был поражен не только внешностью звезды, но и ее простотой и чувством юмора:
"Мы раньше не были знакомы. И я подумал: "Вау, какая она красивая". Но еще больше меня покорило ее человеческое тепло и легкость. Между нами возникла какая-то игривая взаимность, и это было замечательно", — сказал он.
Издание Daily Mail пишет, что пара проводит много времени вместе в канадском поместье Памелы. Они якобы наслаждаются совместными увлечениями — от садоводства до выпечки.
Инсайдер поделился:
"Лиам полностью принимает стиль жизни Памелы и ее отношение к славе. Она говорит друзьям, что он очарован ею, дарит цветы и проводит время с ее сыновьями и собаками".
Начало ли это новой романтической главы для Андерсон и Нисона или лишь крепкая дружба — пока неизвестно. Но, похоже, "рецепт" их отношений действительно работает.
Напомним, ранее Фокус писал что:
- На пике промо-тура фильма Памела Андерсон и Лиам Нисон неоднократно демонстрировали флирт и теплоту в отношениях перед камерами и фанатами.
- Андерсон продолжала демонстрировать свой естественный цвет лица, позируя для Perfect Magazine.
Кроме того, Нисон говорил, что его также поразило то, что у Памелы нет "огромного эго".