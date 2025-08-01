Покорила выпечкой: Памела Андерсон рассказала, как она заставила Лиама Нисона "влюбиться" в нее

Звезда "Спасатели Малибу" Памела Андерсон неожиданно оказалась в центре слухов о романе с актером Лиамом Нисоном — ее партнером по фильму "Голый пистолет". Оказывается, сердце 73-летнего голливудского актера она покорила собственноручной выпечкой.

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Во время съемок перезапуска легендарной комедии, где когда-то блистал Лесли Нильсен, Памела угощала съемочную группу — и особенно Лиама — домашним хлебом на закваске и маффинами. Она призналась, что готовка помогала ей бороться с волнением в первые дни на площадке, пишет Mirror.

"Я принесла Лиаму хлеб, печенье и маффины. Это держало меня занятой и подальше от неприятностей. Рецепт маффинов особенный — полезный и вкусный", — поделилась Памела во время мероприятия SiriusXM в Нью-Йорке.

Лиам Нисон, в свою очередь, похвалил кулинарные способности Памелы, назвав ее хлеб "невероятным", а маффины — "насыщенными клетчаткой".

Актеры впервые встретились именно на съемках, и Нисон признал, что был поражен не только внешностью звезды, но и ее простотой и чувством юмора:

"Мы раньше не были знакомы. И я подумал: "Вау, какая она красивая". Но еще больше меня покорило ее человеческое тепло и легкость. Между нами возникла какая-то игривая взаимность, и это было замечательно", — сказал он.

Памела и Лиам Фото: Getty Images

Издание Daily Mail пишет, что пара проводит много времени вместе в канадском поместье Памелы. Они якобы наслаждаются совместными увлечениями — от садоводства до выпечки.

Инсайдер поделился:

"Лиам полностью принимает стиль жизни Памелы и ее отношение к славе. Она говорит друзьям, что он очарован ею, дарит цветы и проводит время с ее сыновьями и собаками".

Начало ли это новой романтической главы для Андерсон и Нисона или лишь крепкая дружба — пока неизвестно. Но, похоже, "рецепт" их отношений действительно работает.

Напомним, ранее Фокус писал что:

На пике промо-тура фильма Памела Андерсон и Лиам Нисон неоднократно демонстрировали флирт и теплоту в отношениях перед камерами и фанатами.

Андерсон продолжала демонстрировать свой естественный цвет лица, позируя для Perfect Magazine.

Кроме того, Нисон говорил, что его также поразило то, что у Памелы нет "огромного эго".