Памела Андерсон и Лиам Нисон закрутили роман после съемок: все подробности (фото)

58-летняя канадско-американская актриса Памела Андерсон и 73-летний ирландско-британский актер Лиам Нисон встретились на съемочной площадке перезапуска комедии "Голый пистолет". После этого у них закрутился роман, а фанаты не перестают обсуждать новоиспеченную звездную пару.

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На пике промо-тура фильма они неоднократно демонстрировали флирт и теплоту в отношениях перед камерами и фанатами. Инсайдеры говорят, что дуэт уже официально встречается. Однако не спешит говорить публично о своих отношениях, пишет People.

Трейлер фильма "Голый пистолет"

Памела Андерсон и Лиам Нисон: с чего все началось

В октябре 2024 года актер признался журналу People, что он "безумно влюблен в Памелу", похвалил ее профессионализм и легкость в работе. Звезда "Спасателей Малибу" ответила, назвав его "идеальным джентльменом", принесшим "уважение, доброту и глубину опыта" в их сотрудничество.

Во время премьеры "Голого пистолета" в Лондоне 22 июля 2025 года она поцеловала актера в щеку, а тот пошутил: "Мне кажется, мы как пара прямо сейчас".

А на шоу Today в Нью-Йорке 29 июля пара почти поздоровалась поцелуем на камеру, а потом в шутку отклонилась.

Памела Андерсон и Лиам Нисон Фото: Getty Images

По информации инсайдера, их чувства зародились во время съемок фильма "Голый пистолет".

"Роман еще на ранних стадиях. Он искренний, и очевидно, что они влюблены друг в друга", — говорит источник.

Звезды пока не комментируют слухи о личной жизни, однако фанаты начали тщательнее следить за ними.

Памела Андерсон и Лиам Нисон: личные жизни до романа

Нисон считал себя "закрытым" для романтики в 2024 году, заявив, что "у него этим все закончено". Он был женат на актрисе Наташе Ричардсон с 1994 до ее трагической гибели в 2009 году во время лыжной аварии.

Памела Андерсон и Лиам Нисон с сыновьями Фото: Getty Images

У Нисона двое сыновей: 29-летний Майкл и 28-летний Дэниел.

С 2009 года актер оставался один.

Между тем Памела, известная актриса "Спасателей Малибу", была замужем пять раз: за Даном Гейхерстом, Кид Роком, Риком Соломоном (дважды) и Томми Ли. Имеет двух сыновей — Брэндона Томаса и Дилана Джаггера Ли.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Андерсон продолжала демонстрировать свой естественный цвет лица, позируя для Perfect Magazine.

Актриса дала редкий комментарий о Томми Ли, с которым была жената в 90-е.

Кроме того, Нисон говорил, что его также поразило то, что у Памелы нет "огромного эго".