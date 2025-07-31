Памела Андерсон та Ліам Нісон закрутили роман після зйомок: усі подробиці (фото)

58-річна канадсько-американська акторка Памела Андерсон та 73-річний ірландсько-британський актор Ліам Нісон зустрілися на знімальному майданчику перезапуску комедії "Голий пістолет". Після цього в них закрутився роман, а фанати не перестають обговорювати новоспечену зіркову пару.

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На піку промо-туру фільму вони неодноразово демонстрували флірт і теплоту у стосунках перед камерами і фанатами. Інсайдери кажуть, що дует уже офіційно зустрічається. Проте не поспішає говорити публічно про свої стосунки, пише People.

Трейлер фільму "Голий пістолет"

Памела Андерсон та Ліам Нісон: з чого все почалося

У жовтні 2024 року актор зізнався журналу People, що він "божевільно закоханий у Памелу", похвалив її професіоналізм і легкість у роботі. Зірка "Рятівників Малібу" відповіла, назвавши його "ідеальним джентльменом", що приніс "повагу, доброту та глибину досвіду" у їхню співпрацю.

Під час прем’єри "Голого пістолету" у Лондоні 22 липня 2025 року вона поцілувала актора в щоку, а той пожартував: "Мені здається, ми наче пара прямо зараз".

А на шоу Today в Нью‑Йорку 29 липня пара майже привіталася поцілунком на камеру, а згодом жартома відхилилася.

Памела Андерсон та Ліам Нісон Фото: Getty Images

За інформацією інсайдера, їхні почуття зародилися під час зйомок фільму "Голий пістолет".

"Роман ще на ранніх стадіях. Він щирий, і очевидно, що вони закохані одне в одного", — каже джерело.

Зірки наразі не коментують чутки про особисте життя, однак фанати почали ретельніше стежити за ними.

Памела Андерсон та Ліам Нісон: особисті життя до роману

Нісон вважав себе "закритим" для романтики у 2024 році, заявивши, що "в нього цим усе закінчено". Він був одружений з акторкою Наташею Річардсон з 1994 до її трагічної загибелі у 2009 році під час лижної аварії.

Памела Андерсон та Ліам Нісон із синами Фото: Getty Images

Нісон має двох синів: 29-річний Майкл та 28-річний Деніел.

З 2009 року актор залишався сам.

Тим часом Памела, відома акторка "Рятівників Малібу", була одружена п’ять разів: з Даном Гейхерстом, Кід Роком, Ріком Соломоном (двічі) та Томмі Лі. Має двох синів — Брендона Томаса та Ділана Джаггера Лі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Андерсон продовжувала демонструвати свій природний колір обличчя, позуючи для Perfect Magazine.

Акторка дала рідкісний коментар про Томмі Лі, з яким була одружена у 90-і.

Крім того, Нісон казав, що його також вразило те, що у Памели немає "величезного его".