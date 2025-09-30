Більше не блондинка: Памела Андерсон змінила зачіску та колір волосся (фото)

Акторка показалася в кардинально новому образі: вона змінила зачіску та пофарбувала в новий колір волосся. Новий імідж дуже освіжив Памелу та додав нотку сучасної атмосфери.

Голлівудська ікона Памела Андерсон вразила фанатів несподіваною трансформацією. Якщо раніше зірка з’являлася на публіці зі світлим блондом і класичною укладкою, то тепер вона постала з новою короткою стрижкою мідного відтінку. Світлину з новим образом знаменитості опублікував фотограф Марко Балер в Instagram.

Замість звичних світлих локонів, які стали візитівкою Памели Андерсон протягом багатьох років, акторка обрала теплий рудуватий тон та легку недбалу укладку, що надало її образу свіжості й сучасності.

Памела Андерсон Фото: Instagram

На світському заході Андерсон з’явилася у світлій сукні, доповнивши свій новий стиль природним макіяжем.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Памела Андерсон вийшла у світ в неймовірному образі від українського бренду. Вона стала черговою знаменитістю, яка обрала вбрання від Bevza. Фото та деталі свого виходу бренд опублікував у соцмережах, підкресливши, що Андерсон підтримала українську моду на міжнародній сцені.

Зірка показалася без макіяжу, відвідавши Американський кінофестиваль у Довілі, Франція. Памела була на події, щоб отримати нагороду "Талант Довіля 2025" у вечір відкриття.

Крім того, акторка розповіла, як вона змусила Ліама Нісона "закохатися" в неї. Виявляється, серце 73-річного голлівудського красеня вона підкорила власноручною випічкою.