58-річна Памела Андерсон вийшла у світ без макіяжу (фото)

58-річна канадсько-американська акторка Памела Андерсон виглядала сенсаційно, відвідавши Американський кінофестиваль у Довілі, Франція.

Зірка "Рятівників Малібу" приголомшила своєю фігурою у чорній сукні без бретелей силуету "риб'ячий хвіст". Про це пише Daily Mail.

Вона тримала свої речі у стильному чорному клатчі та доповнила образ срібними сережками-підвісками. Продовжуючи свою прихильність до більш природного образу, акторка продемонструвала свій колір обличчя практично без макіяжу.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела була на фестивалі, щоб отримати нагороду "Талант Довіля 2025" у вечір відкриття.

Під час своєї промови зірка екрану розповіла про спекуляції навколо свого роману з колегою по фільму "Голий пістолет" Ліамом Нісоном після повідомлень, які свідчили про те, що це був не що інше, як піар-хід.

"Я не беру участі і ніколи не буду брати участь у піар-ходах. Це було б смертним вироком. Я щиро цілеспрямована", — сказала вона на сцені.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

"Я забобонна, коли справа доходить до кохання. І мені незручно ділитися будь-якою частинкою свого романтичного життя", — додала знаменитість.

Памела Андерсон без макіяжу

На відмову зірки від косметики вплинула смерть її візажистки та близької подруги. Алексіс Фогель пішла із життя від раку молочної залози. Також Памела вирішила сприймати себе такою, яка вона є.

"Я думаю, що ми всі починаємо виглядати трохи смішно, коли стаємо старшими. І я сміюся з себе, коли дивлюся в дзеркало. Я говорю: "Вау, це справді… Що зі мною відбувається?" Це подорож", — говорила знаменитість.

