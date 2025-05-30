57-річна Памела Андерсон похвалилася фігурою і пофарбованим волоссям (фото)

Американська акторка і модель Памела Андерсон стала обличчям бренду, який займається випуском засобів для догляду за волоссям, використовуючи для їх створення тільки натуральні природні компоненти і не тестуючи їх на тваринах.

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Про новий досвід вона розповіла в інтерв'ю People.

"Хто б міг подумати, що в цьому віці я буду в цій індустрії, у світі краси, і тільки почну свою кар'єру? У всіх нас є надія. Я насолоджуюся цим періодом у своєму житті. Це дійсно здорово", — зізналася знаменитість.

Коли представники компанії звернулися до неї з пропозицією стати обличчям нової кампанії, вона була вдоволена, оскільки завжди захоплювалася брендом за його гуманні та стійкі практики.

"Ми філософськи єдині. Без жорстокості та веганство були частиною мого існування так довго. Зараз, як ніколи, в моді співчуття. Це хвилюючий час. Іноді мені доводиться вщипнути себе. Усе це відбувається насправді", — каже Памела.

Актриса знялася в рекламі бестселера бренду, орієнтованого на відновлення її волосся. За словами зірки, шампунь, кондиціонер, відновлювальна маска і сироватка для шкіри голови цієї компанії — основа здоров'я її власного волосся.

Андерсон, яка останніми роками відмовилася від косметики, зізналася, що в повсякденному житті звела до мінімуму і використання фена:

"Я сушу волосся на повітрі — я завжди виглядаю трохи божевільною, але це просто мій природний стан. Ці продукти утримують вологу у волоссі, тому воно не стає таким кучерявим і має здоровий вигляд. Вам потрібна проста процедура догляду за волоссям, яка просто живить, але не надто складна".

Андерсон сама фарбує собі волосся, купуючи фарбу нараспродажах Фото: Biolage

30 років тому під час кар'єрного підйому, каже героїня кампанії, її процедура догляду за волоссям була набагато складнішою та руйнівнішою, бо було дуже важко знайти стійкі, освітлювальні засоби:

"Не можу повірити, що у мене все ще є волосся на голові, попри все, що їм довелося пережити, з усіма цими гарячими бігуді, спекою, сонцем і всім іншим. Але я думаю, що з точки зору генетики мені пощастило. Моє волосся дуже густе і міцне, і воно багато чого побачило. Але саме це і кумедно в цей період мого життя, коли я просто лягаю спати з трохи вологим волоссям, прокидаюся, і воно таке, яке є. І стрижка не має значення. Головне, щоб у вас були хороші продукти", — каже зірка "Рятувальників Малібу.

Актриса у фотосесії для бренду косметики для волосся Фото: Biolage

Андерсон зізналася, що завжди сама фарбувала собі волосся, купуючи фарбу. Обов'язковою умовою вибору засобів було те, щоб вони не тестувалися на тваринах. Іноді вона бере фарбу на розпродажах і за 20 хвилин освіжає колір своїх локонів.

"Для мене волосся — це засіб вираження. Зараз я не ношу багато макіяжу, але мені подобається гарна стрижка. Вона ніби еволюціонувала за останні кілька проєктів, це хвилююче. Але я думаю, що для мене найголовніше — щоб вона виглядала здоровою — з моїм волоссям і моєю шкірою", — підсумувала зірка.

Вона також показала, що, попри вік, тримає себе в тонусі і може похизуватися не тільки здоровим волоссям, сяючою шкірою, а й підтягнутою фігурою.

Раніше Фокус писав, що:

Памела Андерсон зізналася, чому поїхала з Голлівуду. Про це рішення знаменитість ніколи не шкодувала, знайшовши щастя в житті на фермі та роботі в саду.

Акторка продовжує зніматися і зіграла роль танцівниці, яка старіє.

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