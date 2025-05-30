57-летняя Памела Андерсон похвасталась фигурой и покрашенными волосами (фото)
Американская актриса и модель Памела Андерсон стала лицом бренда, который занимается выпуском средств по уходу за волосами, используя для их создания только натуральные природные компоненты и не тестируя их на животных.
О новом опыте она рассказала в интервью People.
"Кто бы мог подумать, что в этом возрасте я буду в этой индустрии, в мире красоты, и только начну свою карьеру? У всех нас есть надежда. Я наслаждаюсь этим периодом в своей жизни. Это действительно здорово", — призналась знаменитость.
Когда представители компании обратились к ней с предложением стать лицом новой кампании, она была польщена, поскольку всегда восхищалась брендом за его гуманные и устойчивые практики.
"Мы философски едины. Без жестокости и веганство были частью моего существования так долго. Сейчас, как никогда, в моде сострадание. Это волнующее время. Иногда мне приходится ущипнуть себя. Все это происходит на самом деле", — говорит Памела.
Актриса снялась в рекламе бестселлера бренда, ориентированного на восстановление ее волос. По словам звезды, шампунь, кондиционер, восстанавливающая маска и сыворотка для кожи головы этой компании – основа здоровья ее собственных волос.
Андерсон, которая в последние годы отказалась от косметики, призналась, что в повседневной жизни свела к минимуму и использование фена:
"Я сушу волосы на воздухе — я всегда выгляжу немного сумасшедшей, но это просто мое естественное состояние. Эти продукты удерживают влагу в волосах, поэтому они не становятся такими вьющимися и выглядят здоровыми. Вам нужна простая процедура ухода за волосами, которая просто питает, но не слишком сложна".
30 лет назад во время карьерного подъема, говорит героиня кампании, ее процедура ухода за волосами была намного сложнее и разрушительнее, потому что было очень трудно найти устойчивые, осветляющие средства:
"Не могу поверить, что у меня все еще есть волосы на голове, несмотря на все, что им пришлось пережить, со всеми этими горячими бигуди, жарой, солнцем и всем остальным. Но я думаю, что с точки зрения генетики мне повезло. Мои волосы очень густые и крепкие, и они многое повидали. Но именно это и забавно в этот период моей жизни, когда я просто ложусь спать с немного влажными волосами, просыпаюсь, и они такие, какие есть. И стрижка не имеет значения. Главное, чтобы у вас были хорошие продукты", — говорит звезда "Спасателей Малибу.
Андерсон призналась, что всегда сама красила себе волосы, покупая краску. Обязательным условием выбора средств было то, чтобы они не тестировались на животных. Иногда она берет краску на распродажах и за 20 минут освежает цвет своих локонов.
"Для меня волосы — это средство выражения. Сейчас я не ношу много макияжа, но мне нравится хорошая стрижка. Она как бы эволюционировала за последние несколько проектов, это волнующе. Но я думаю, что для меня самое главное — чтобы она выглядела здоровой — с моими волосами и моей кожей", – подытожила звезда.
Она также показала, что, несмотря на возраст, держит себя в тонусе и может похвастаться не только здоровыми волосами, сияющей кожей, но и подтянутой фигурой.
Ранее Фокус писал, что:
- Памела Андерсон призналась, почему уехала из Голливуда. Об этом решении знаменитость никогда не жалела, найдя счастье в жизни на ферме и работе в саду.
- Актриса продолжает сниматься и сыграла роль стареющей танцовщицы.
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