57-летняя Памела Андерсон похвасталась фигурой и покрашенными волосами (фото)

Американская актриса и модель Памела Андерсон стала лицом бренда, который занимается выпуском средств по уходу за волосами, используя для их создания только натуральные природные компоненты и не тестируя их на животных.

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О новом опыте она рассказала в интервью People.

"Кто бы мог подумать, что в этом возрасте я буду в этой индустрии, в мире красоты, и только начну свою карьеру? У всех нас есть надежда. Я наслаждаюсь этим периодом в своей жизни. Это действительно здорово", — призналась знаменитость.

Когда представители компании обратились к ней с предложением стать лицом новой кампании, она была польщена, поскольку всегда восхищалась брендом за его гуманные и устойчивые практики.

"Мы философски едины. Без жестокости и веганство были частью моего существования так долго. Сейчас, как никогда, в моде сострадание. Это волнующее время. Иногда мне приходится ущипнуть себя. Все это происходит на самом деле", — говорит Памела.

Актриса снялась в рекламе бестселлера бренда, ориентированного на восстановление ее волос. По словам звезды, шампунь, кондиционер, восстанавливающая маска и сыворотка для кожи головы этой компании – основа здоровья ее собственных волос.

Андерсон, которая в последние годы отказалась от косметики, призналась, что в повседневной жизни свела к минимуму и использование фена:

"Я сушу волосы на воздухе — я всегда выгляжу немного сумасшедшей, но это просто мое естественное состояние. Эти продукты удерживают влагу в волосах, поэтому они не становятся такими вьющимися и выглядят здоровыми. Вам нужна простая процедура ухода за волосами, которая просто питает, но не слишком сложна".

Андерсон сама красит себе волосы, покупая краску нараспродажах Фото: Biolage

30 лет назад во время карьерного подъема, говорит героиня кампании, ее процедура ухода за волосами была намного сложнее и разрушительнее, потому что было очень трудно найти устойчивые, осветляющие средства:

"Не могу поверить, что у меня все еще есть волосы на голове, несмотря на все, что им пришлось пережить, со всеми этими горячими бигуди, жарой, солнцем и всем остальным. Но я думаю, что с точки зрения генетики мне повезло. Мои волосы очень густые и крепкие, и они многое повидали. Но именно это и забавно в этот период моей жизни, когда я просто ложусь спать с немного влажными волосами, просыпаюсь, и они такие, какие есть. И стрижка не имеет значения. Главное, чтобы у вас были хорошие продукты", — говорит звезда "Спасателей Малибу.

Актриса в фотосессии для бренда косметики для волос Фото: Biolage

Андерсон призналась, что всегда сама красила себе волосы, покупая краску. Обязательным условием выбора средств было то, чтобы они не тестировались на животных. Иногда она берет краску на распродажах и за 20 минут освежает цвет своих локонов.

"Для меня волосы — это средство выражения. Сейчас я не ношу много макияжа, но мне нравится хорошая стрижка. Она как бы эволюционировала за последние несколько проектов, это волнующе. Но я думаю, что для меня самое главное — чтобы она выглядела здоровой — с моими волосами и моей кожей", – подытожила звезда.

Она также показала, что, несмотря на возраст, держит себя в тонусе и может похвастаться не только здоровыми волосами, сияющей кожей, но и подтянутой фигурой.

Ранее Фокус писал, что:

Памела Андерсон призналась, почему уехала из Голливуда. Об этом решении знаменитость никогда не жалела, найдя счастье в жизни на ферме и работе в саду.

Актриса продолжает сниматься и сыграла роль стареющей танцовщицы.

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