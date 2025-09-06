58-летняя Памела Андерсон вышла в свет без макияжа (фото)

58-летняя канадско-американская актриса Памела Андерсон выглядела сенсационно, посетив Американский кинофестиваль в Довиле, Франция.

Звезда "Спасателей Малибу" ошеломила своей фигурой в черном платье без бретелек силуэта "рыбий хвост". Об этом пишет Daily Mail.

Она держала свои вещи в стильном черном клатче и дополнила образ серебряными серьгами-подвесками. Продолжая свою приверженность к более естественному образу, актриса продемонстрировала свой цвет лица практически без макияжа.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела была на фестивале, чтобы получить награду "Талант Довиля 2025" в вечер открытия.

Во время своей речи звезда экрана рассказала о спекуляциях вокруг своего романа с коллегой по фильму "Голый пистолет" Лиамом Нисоном после сообщений, которые свидетельствовали о том, что это был не что иное, как пиар-ход.

"Я не участвую и никогда не буду участвовать в пиар-ходах. Это было бы смертным приговором. Я искренне целеустремленная", — сказала она на сцене.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

"Я суеверна, когда дело доходит до любви. И мне неудобно делиться любой частичкой своей романтической жизни", — добавила знаменитость.

Памела Андерсон без макияжа

На отказ звезды от косметики повлияла смерть ее визажистки и близкой подруги. Алексис Фогель ушла из жизни от рака молочной железы. Также Памела решила воспринимать себя такой, какая она есть.

"Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это действительно... Что со мной происходит?" Это путешествие", — говорила знаменитость.

