Больше не блондинка: Памела Андерсон изменила прическу и цвет волос (фото)

Актриса показалась в кардинально новом образе: она изменила прическу и покрасила в новый цвет волосы. Новый имидж очень освежил Памелу и добавил нотку современной атмосферы.

Related video

Голливудская икона Памела Андерсон поразила фанатов неожиданной трансформацией. Если раньше звезда появлялась на публике со светлым блондом и классической укладкой, то теперь она предстала с новой короткой стрижкой медного оттенка. Фотографию с новым образом знаменитости опубликовал фотограф Марко Балер в Instagram.

Вместо привычных светлых локонов, которые стали визитной карточкой Памелы Андерсон на протяжении многих лет, актриса выбрала теплый рыжеватый тон и легкую небрежную укладку, что придало ее образу свежести и современности.

Памела Андерсон Фото: Instagram

На светском мероприятии Андерсон появилась в светлом платье, дополнив свой новый стиль естественным макияжем.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Памела Андерсон вышла в свет в невероятном образе от украинского бренда. Она стала очередной знаменитостью, которая выбрала наряд от Bevza. Фото и детали своего выхода бренд опубликовал в соцсетях, подчеркнув, что Андерсон поддержала украинскую моду на международной сцене.

Звезда показалась без макияжа, посетив Американский кинофестиваль в Довиле, Франция. Памела была на мероприятии, чтобы получить награду "Талант Довиля 2025" в вечер открытия.

Кроме того, актриса рассказала, как она заставила Лиама Нисона "влюбиться" в нее. Оказывается, сердце 73-летнего голливудского красавца она покорила собственноручной выпечкой.