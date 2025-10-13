Не блондинка: Лілія Ребрик показалася з новою незвичною зачіскою (фото)

Акторка вразила новим стилем, з'явившись у соцмережах з новим кольором волосся та стрижкою. Однак більшість людей вважає, що їй таки більше підходить бути блондинкою з довгими локонами.

Related video

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик здивувала фанів несподіваним образом. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з коротким волоссям, вишневого кольору.

Зірка показалася з абсолютно новою зачіскою. Ті, хто звик до її світлих локонів, помітили кардинальну зміну стилю.

"Лишаємо так чи повертаємо блонд?" – заінтригувала Лілія підписників.

Лілія Ребрик з короткою зачіскою Фото: Instagram

Більшість людей проголосувало за те, щоб Лілія залишилася блондинкою.

Пізніше з’ясувалося, що це була перука. Ребрик приміряла її для однієї зі сценічних ролей, доповнивши новий образ відповідним макіяжем і гардеробом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Памела Андерсон показалася в новому образі, який здивував фанатів, адже тепер вона вже не блондинка. Водночас у коментарях її навіть порівняли з популярною акторкою СРСР, яка народилася в Харкові. На світлинах Памела Андерсон позує у чорному платті, яке сяє блискітками. Образ вона доповнила масивними сережками.

Дженніфер Лопес змінила стиль заради ролі в новому фільмі, в якому знімається акторка. Фанати у коментарях підмітили, що в такому вигляді Джей Ло схожа на Ґвен Стефані.

Крім того, Маша Єфросиніна стала білявкою. На фото Маша Єфросиніна позувала в новому образі перед дзеркалом. Волосся вона уклала легкими хвилями. Втім, виявилося, що це була лише перука.