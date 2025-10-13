Не блондинка: Лілія Ребрик показалася з новою незвичною зачіскою (фото)
Акторка вразила новим стилем, з'явившись у соцмережах з новим кольором волосся та стрижкою. Однак більшість людей вважає, що їй таки більше підходить бути блондинкою з довгими локонами.
Відома українська телеведуча Лілія Ребрик здивувала фанів несподіваним образом. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з коротким волоссям, вишневого кольору.
Зірка показалася з абсолютно новою зачіскою. Ті, хто звик до її світлих локонів, помітили кардинальну зміну стилю.
"Лишаємо так чи повертаємо блонд?" – заінтригувала Лілія підписників.
Більшість людей проголосувало за те, щоб Лілія залишилася блондинкою.
Пізніше з’ясувалося, що це була перука. Ребрик приміряла її для однієї зі сценічних ролей, доповнивши новий образ відповідним макіяжем і гардеробом.
