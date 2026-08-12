Відома телеведуча заговорила про виїзд з України через війну (фото)

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик сказала, що категорично не планує виїжджати з України, попри щоденну небезпеку через війну. Про це зірка повідомила у своїх соцмережах одразу після повернення з закордонного відпочинку.

Нещодавно Лілія їздила за кордон разом із трьома доньками, проте вже повернулася додому та активно продовжує працювати. У своєму Instagram вона наголосила, що охоче подорожуватиме надалі, але змінювати країну проживання не збирається, додавши світлину на тлі українського поля соняшників.

Лілія Ребрик заговорила про життя за кордоном Фото: Instagram

"Ні. Я люблю свою країну і хочу жити тут! Подорожувати — так. Переїжджати — ні. Я вдома. Погляньте, яка краса вдома", — наголосила Лілія.

Зазначимо, що ведуча вже понад 14 років перебуває у шлюбі з хореографом Андрієм Диким, з яким виховує доньок Діану, Поліну та наймолодшу Аделіну.

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Акторка вразила новим стилем, з'явившись у соцмережах з новим кольором волосся та стрижкою. Однак більшість людей вважає, що їй таки більше підходить бути блондинкою з довгими локонами.

Українська акторка Олена Світлицька зізналася, що вперше за час повномасштабного вторгнення відчула гостре бажання вивезти дітей за кордон заради їхньої безпеки. Причиною для таких думок став черговий масований ракетний обстріл та постійне почуття відчаю через загрозу життю.

Крім того, популярна українська блогерка та молода мама Марія Туник (tuunyk) зізналася, що після обстрілів міркує про виїзд з України.