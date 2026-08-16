Елена Кравец назвала стоимость своего образа: украинцы не поверили (фото)
Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец удивила стоимостью своего образа, а украинцы это "не оценили".
Артистка попала в объективы блогера Никалоса Кармы, который расспрашивает прохожих о ценах на их одежду.
Елена Кравец о стоимости своего образа
Актриса была в длинном светлом платье, которое дополнила туфлями, плетеной сумкой и кулоном.
Когда Николас Карма, как обычно, поинтересовался, сколько стоит лук, Елена призналась, что точной суммы не помнит, но предположила, что весь образ обошёлся примерно в 150 долларов.
"Честно говоря, я не знаю, сколько стоит мой лук. Думаю, долларов 150", — сказала бывшая звезда "Квартала".
Елена рассказала, что её платье, вероятно, изготовлено с добавлением льна: этот материал хорошо держит форму. Плетеную сумку актриса приобрела у украинского бренда.
В частности, звезда говорит, что не жалеет денег на сумки, обувь и очки, чтобы они были действительно качественными.
"Поверьте, я трачу деньги на серьезные покупки, иногда на сумки и обувь. И на очки", — сказала Елена.
Кроме того, Кравец ответила на вопрос о том, что делает её счастливой.
"Ночи, когда дети спят. Когда не нужно никуда бежать из-за тревог. И вообще! Когда никуда не нужно бежать", — призналась знаменитость.
Реакция сети
В комментариях люди не поверили, что весь образ действительно может стоить столько денег:
- "Одна сумка от "Всі.Свої" будет стоить 100–150 долларов, не говоря уже о платье из полированного льна "какого-то украинского бренда". Они уже привыкли бессовестно врать людям, которых не считают разумными и думающими людьми?!"
- "Па-серьёзно", "хлапок", а что это? Наряд за 150 долларов — это как скумбрия по 8".
- "150 долларов за весь наряд. Зачем так обманывать?"
- "Как красиво и изящно лжет".
Были и те, кто встал на защиту Елены:
- "Назвала бы бренд — сказали бы, что это реклама. Не назвала — тоже кому-то что-то не понравилось. Она эти деньги не украла. Уважаю".
- "Женщина, любящая себя, живёт в гармонии со своими желаниями, уважает свои границы. Уважаю".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Министр культуры Украины Татьяна Бережная рассказала Николасу Карми о стоимости своего наряда.
- 23-летняя девушка продемонстрировала платье с очень глубоким вырезом на ноге.
Кроме того, эпатажная пара с разницей в возрасте в 21 год взорвала интернет после появления в рубрике Николаса Кармы.