Елена Кравец назвала стоимость своего образа: украинцы не поверили (фото)

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец удивила стоимостью своего образа, а украинцы это "не оценили".

Артистка попала в объективы блогера Никалоса Кармы, который расспрашивает прохожих о ценах на их одежду.

Елена Кравец о стоимости своего образа

Актриса была в длинном светлом платье, которое дополнила туфлями, плетеной сумкой и кулоном.

Когда Николас Карма, как обычно, поинтересовался, сколько стоит лук, Елена призналась, что точной суммы не помнит, но предположила, что весь образ обошёлся примерно в 150 долларов.

"Честно говоря, я не знаю, сколько стоит мой лук. Думаю, долларов 150", — сказала бывшая звезда "Квартала".

Елена рассказала, что её платье, вероятно, изготовлено с добавлением льна: этот материал хорошо держит форму. Плетеную сумку актриса приобрела у украинского бренда.

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Елена Кравец Фото: Instagram

В частности, звезда говорит, что не жалеет денег на сумки, обувь и очки, чтобы они были действительно качественными.

"Поверьте, я трачу деньги на серьезные покупки, иногда на сумки и обувь. И на очки", — сказала Елена.

Кроме того, Кравец ответила на вопрос о том, что делает её счастливой.

"Ночи, когда дети спят. Когда не нужно никуда бежать из-за тревог. И вообще! Когда никуда не нужно бежать", — призналась знаменитость.

Елена Кравец рассказала о своем образе Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди не поверили, что весь образ действительно может стоить столько денег:

"Одна сумка от "Всі.Свої" будет стоить 100–150 долларов, не говоря уже о платье из полированного льна "какого-то украинского бренда". Они уже привыкли бессовестно врать людям, которых не считают разумными и думающими людьми?!"

"Па-серьёзно", "хлапок", а что это? Наряд за 150 долларов — это как скумбрия по 8".

"150 долларов за весь наряд. Зачем так обманывать?"

"Как красиво и изящно лжет".

Были и те, кто встал на защиту Елены:

"Назвала бы бренд — сказали бы, что это реклама. Не назвала — тоже кому-то что-то не понравилось. Она эти деньги не украла. Уважаю".

"Женщина, любящая себя, живёт в гармонии со своими желаниями, уважает свои границы. Уважаю".

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