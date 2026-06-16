Девушка в платье с очень глубоким вырезом "разорвала" сеть (фото)

23-летняя девушка продемонстрировала платье с очень глубоким вырезом на ноге. Она появилась в рубрике Николаса Кармы "Сколько стоит ваш лук".

Блогер, как обычно, на улицах Львова интересовался, сколько стоит одежда прохожих. Видео он опубликовал в своих социальных сетях.

Девушка в смелом платье разорвала сеть

23-летняя девушка, по её словам, год прожила в Чикаго, а затем переехала во Флориду, где работала в юридической компании.

"Это платье от какого-то украинского бренда. 2–3 тысячи, не больше. Босоножки покупала в Чикаго — 100 долларов. Сумочка — 250 долларов", — рассказала она.

Украинка добавила, что любимого человека у нее сейчас нет. А бриллианты — подарок от любимого человека, вероятно, бывшего.

Другая девушка рассказала, что сумочка — очень старая, 2–3 тысячи, туфли на каблуках — 3–4 тысячи, костюм — 6 тысяч гривен.

Відео дня

Героини рубрики Николаса Кармы Фото: Instagram

Девушка в смелом платье Фото: Instagram

Девушка в смелом платье разорвала сеть Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях некоторые украинцы начали критиковать слишком смелый наряд девушки:

"Это платье скорее для другого случая! А не для культурного Львова!"

"Да лучше бы уже голыми ходили, чего там стесняться".

"Мать Василева. Девушки красивые, но платье у одной из них — это перебор".

"Я не ханжа, но вывалиться в этом "платье" в центр культурного Львова — это не просто безвкусица, это просто трэш".

Были и комментарии в поддержку героини видео:

"Почему-то у нас до сих пор считают, что женщина должна одеваться так, чтобы никому не мешать. На самом деле взрослый человек может носить то, что ему нравится, без необходимости получать одобрение. Тем более, если человек некоторое время жил в США, где гораздо спокойнее относятся к самовыражению через одежду, он прекрасно знает, что имеет на это полное право. К сожалению, наше общество ещё не всегда готово принять то, что кто-то может выглядеть так, как хочет, и не просить за это прощения".

"Вау! Какие красивые и смелые девушки! Супер!"

"Какие красивые, ухоженные молодые девушки. Если им не сейчас так одеваться, то когда? Молодость нужно использовать на полную".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Кроме того, новая "гостья" у Кармы стала звездой сети. 24-летнюю жительницу Ровно засыпали комплиментами, а самого блогера подкололи.