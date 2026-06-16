Дівчина в сукні з дуже глибоким вирізом "розірвала" мережу (фото)

23-річна дівчина продемонструвала сукню з дуже глибоким вирізом на нозі. Вона зʼявилася в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".

Блогер традиційно на вулицях Львова цікавився, скільки коштує вбрання перехожих. Відео він поділився у своїх соцмережах.

Дівчина у сміливій сукні розірвала мережу

23-річна дівчина, за її словами, рік жила в Чикаго, а потім переїхала у Флориду, працювала в юридичній компанії.

"Це плаття від якогось українського бренду. 2-3 тисячі, не більше. Босоніжки в Чикаго купляла — 100 доларів. Сумочка — 250 доларів", — розповіла вона.

Українка додала, що коханої людини в неї наразі немає. А діаманти — подарунок від коханої людини, ймовірно, колишньої.

Інша дівчина розповіла, що сумочка — дуже давня, 2-3 тисячі, підбори — 3-4 тисячі, костюм — 6 тисяч гривень.

Відео дня

Героїні рубрики Ніколаса Карми Фото: Instagram

Дівчина у сміливій сукні Фото: Instagram

Дівчина у сміливій сукні розірвала мережу Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях деякі українці почали критикувати занадто сміливе вбрання дівчини:

"Це плаття трішки для іншого! А не для культурного Львова!"

"Та вже б голі ходили, чого там соромитися".

"Мати Василева. Дівчата красиві, але плаття в однієї дівчини це перебір".

"Я не ханжа, але випертися у цій "сукні " у центр культурного Львова, це не те що несмак, це просто треш".

Були й коментарі з підтримкою героїні відео:

"Чомусь у нас досі вважають, що жінка має вдягатися так, щоб нікому не заважати. Насправді доросла людина може носити те, що їй подобається, без потреби отримувати схвалення. Тим більше, якщо людина певний час жила в США, де значно спокійніше ставляться до самовираження через одяг, вона прекрасно знає, що має на це повне право. На жаль, наше суспільство ще не завжди готове сприймати те, що хтось може виглядати так, як хоче, і не просити за це вибачення".

"Вау! Які гарні і сміливі дівчата! Супер!"

"Які гарні, доглянуті молоді дівчата. Якщо їм не зараз так одягатися, то коли? Молодість треба використовувати на всі".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Епатажна пара з різницею у віці у 21 рік розірвала мережу після появи в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".

Дві пенсіонерки з Києва розповіли про свою дружбу завдовжки в 56 років та розкрили пенсії наукових співробітників у столиці.

Крім того, нова "гостя" у Карми стала зіркою мережі. 24-річну рівнянку засипали компліментами, а самого блогера підкололи.