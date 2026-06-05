Нова "жертва" Ніколаса Карми: українка в топі за 850 грн розірвала мережу (відео)
Нова героїня рубрики Ніколаса Карми стала зіркою мережі. 24-річну рівнянку засипають компліментами, а хтось підколює самого блогера.
Карма традиційно питає перехожих, скільки коштує їхній образ. Новим відео він поділився у своїх соцмережах (nicolas_karma_official).
Дівчина в рубриці Ніколаса Карми
Героїня, яку "зловили" на вулиці у Львові. — анестезіологиня. За її словами, вона часто проходить навчання, тому на особисте життя часу і немає. Сама дівчина з Рівного.
"Мені приємно, що я потрапила на цю передачу. Я цей топ купляла, надіюсь красивий, 850 грн. Взуття я купляла в Туреччині — приблизно 100 доларів. Штани десь 900 гривень. Це просто біжутерія, я не знаю, десь 200 гривень. Піджачок десь 1200 грн. Сумочка десь 150 євро. Я її недавно в Греції купила", — розповіла вона.
Реакція мережі
У коментарях українці засипають компліментами рівнянку, не обійшлося і без уваги її масивному декольте:
- "Дівчина красива і чарівна справді".
- "Нiколасе, а ви дуже сильний чоловiче, жодного разу не опустили свiй погляд".
- "Дівчина просто нереальна. Дуже світла і добра".
- "Красуня, і немає нічого вульгарного, просто є що в топ запхати, от я не маю і на мені було б зовсім по-іншому. Все дуже гармонійно".
- "Дуже позитивна чарівна дівчина! Хто пише негатив, ви ж знаєте, так? Це лише про вас самих!"
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Блогер Ніколас Карма "зловив" у центрі Львова подружжя Садових та традиційно поцікавився, скільки коштують їхні образи.
- Ніколас Карма розпитав Олену-Христину Лебідь про вартість її образу — відповідь виявилась несподівано бюджетною.
Крім того, у Львові блогер зняв чергове вуличне інтерв’ю, героїнею якого стала 25-річна дівчина "на тяжкому люксі".