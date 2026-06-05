Новая "жертва" Николаса Кармы: украинка в топе за 850 грн разорвала сеть (видео)

Новая героиня рубрики Николаса Кармы стала звездой сети. 24-летнюю ривненчанку засыпают комплиментами, а кто-то подкалывает самого блогера.

Карма традиционно спрашивает прохожих, сколько стоит их образ. Новым видео он поделился в своих соцсетях (nicolas_karma_official).

Девушка в рубрике Николаса Кармы

Героиня, которую "поймали" на улице во Львове, — анестезиолог. По ее словам, она часто проходит обучение, поэтому на личную жизнь времени и нет. Сама девушка из Ровно.

"Мне приятно, что я попала на эту передачу. Я этот топ покупала, надеюсь красивый, 850 грн. Обувь я покупала в Турции — примерно 100 долларов. Штаны где-то 900 гривен. Это просто бижутерия, я не знаю, где-то 200 гривен. Пиджачок где-то 1200 грн. Сумочка где-то 150 евро. Я ее недавно в Греции купила", — рассказала она.

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Реакция сети

В комментариях украинцы засыпают комплиментами ривненчанку, не обошлось и без внимания ее массивному декольте:

"Девушка красивая и очаровательная на самом деле".

"Николас, а вы очень сильный мужчина, ни разу не опустили свой взгляд".

"Девушка просто нереальная. Очень светлая и добрая".

"Красавица, и нет ничего вульгарного, просто есть что в топ запихнуть, вот я не имею и на мне было бы совсем по-другому. Все очень гармонично".

"Очень позитивная очаровательная девушка! Кто пишет негатив, вы же знаете, да? Это лишь о вас самих!"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогер Николас Карма "поймал" в центре Львова супругов Садовых и традиционно поинтересовался, сколько стоят их образы.

Николас Карма расспросил Елену-Кристину Лебедь о стоимости ее образа — ответ оказался неожиданно бюджетным.

Кроме того, во Львове блогер снял очередное уличное интервью, героиней которого стала 25-летняя девушка "на тяжелом люксе".