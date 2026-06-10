Жінка, старша за свого хлопця на 21 рік, "розірвала" мережу (фото)
Епатажна пара з різницею у віці у 21 рік розірвала мережу після появи в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".
Блогер традиційно цікавився, скільки коштує вбрання людей. Новим відео він поділився у своїх соцмережах (nicolas_karma_official).
Пара в рубриці Ніколаса Карми
Першою відповідала жінка.
"Недешева сукня. Доларів 600-700", — сказала вона.
Ніколас тим часом звернув увагу на декольте жінки. Виявилося, що зробити груди коштувало 6 тисяч доларів.
"Це була мрія. Не те щоб потреба", — зізналася вона.
Її взуття — підробка відомого люксового бренду — десь 50 доларів.
Чоловік зізнався, що піджак йому подарував друг, футболку теж подарували, а сумка всього за 150 грн, кросівки китайські, тому теж дешеві.
"Я простий, а вона в мене дорога. Разом ми місяць. Але дружимо вже три роки. І надружили собі любов", — зізнався герой рубрики.
Виявилося, що жінка старша за свого обранця на 21 рік. Йому 23, а їй — 44. Хоча й пара назвала свою різницю у 18 років, у коментарях це швидко помітили: "44-23=21. Не кажіть йому".
Хлопець — блогер і співак. Він заробляє десь 5 тисяч доларів на місяць. А жінка працює в шоу-балеті.
Реакція мережі
У коментарях люди палко обговорюють значну різницю у віці пари:
- "Дуже мила і приємна пара! Проте як мама віком 44, маючи сина 21 рік, важко сприймаю таку інформацію".
- "Це що, мені теж син приведе невістку на пару років старшу за мене?"
- "Дівчина на свій вік зовсім не виглядає… я б не сказала, що така різниця, я думала, в них років 5 різниці".
- "Гарні, круті! Класно! Сонячно! Вік має тільки курка, бо її треба варити! Все решта віку не має. Життя таке коротке. Треба його прожити яскраво! І вміти проявити свої почуття ,а не жити старими кордонами і правилами".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Нова героїня рубрики Ніколаса Карми стала зіркою мережі. 24-річну рівнянку засипали компліментами, а самого блогера підкололи.
- Карма розпитав Олену-Христину Лебідь про вартість її образу — відповідь виявилась несподівано бюджетною.
Крім того, у Львові блогер зняв чергове вуличне інтерв’ю, героїнею якого стала 25-річна дівчина "на тяжкому люксі".