Жінка, старша за свого хлопця на 21 рік, "розірвала" мережу (фото)

Епатажна пара з різницею у віці у 21 рік розірвала мережу після появи в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".

Блогер традиційно цікавився, скільки коштує вбрання людей. Новим відео він поділився у своїх соцмережах (nicolas_karma_official).

Пара в рубриці Ніколаса Карми

Першою відповідала жінка.

"Недешева сукня. Доларів 600-700", — сказала вона.

Ніколас тим часом звернув увагу на декольте жінки. Виявилося, що зробити груди коштувало 6 тисяч доларів.

"Це була мрія. Не те щоб потреба", — зізналася вона.

Її взуття — підробка відомого люксового бренду — десь 50 доларів.

Чоловік зізнався, що піджак йому подарував друг, футболку теж подарували, а сумка всього за 150 грн, кросівки китайські, тому теж дешеві.

"Я простий, а вона в мене дорога. Разом ми місяць. Але дружимо вже три роки. І надружили собі любов", — зізнався герой рубрики.

Відео дня

Пара в рубриці Ніколаса Карми Фото: Instagram

Пара в рубриці Ніколаса Карми Фото: Instagram

Виявилося, що жінка старша за свого обранця на 21 рік. Йому 23, а їй — 44. Хоча й пара назвала свою різницю у 18 років, у коментарях це швидко помітили: "44-23=21. Не кажіть йому".

Хлопець — блогер і співак. Він заробляє десь 5 тисяч доларів на місяць. А жінка працює в шоу-балеті.

Жінка працює в шоу-балеті Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди палко обговорюють значну різницю у віці пари:

"Дуже мила і приємна пара! Проте як мама віком 44, маючи сина 21 рік, важко сприймаю таку інформацію".

"Це що, мені теж син приведе невістку на пару років старшу за мене?"

"Дівчина на свій вік зовсім не виглядає… я б не сказала, що така різниця, я думала, в них років 5 різниці".

"Гарні, круті! Класно! Сонячно! Вік має тільки курка, бо її треба варити! Все решта віку не має. Життя таке коротке. Треба його прожити яскраво! І вміти проявити свої почуття ,а не жити старими кордонами і правилами".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Нова героїня рубрики Ніколаса Карми стала зіркою мережі. 24-річну рівнянку засипали компліментами, а самого блогера підкололи.

Карма розпитав Олену-Христину Лебідь про вартість її образу — відповідь виявилась несподівано бюджетною.

Крім того, у Львові блогер зняв чергове вуличне інтерв’ю, героїнею якого стала 25-річна дівчина "на тяжкому люксі".