Женщина, старше своего парня на 21 год, "разорвала" сеть (фото)

Эпатажная пара с разницей в возрасте в 21 год разорвала сеть после появления в рубрике Николаса Кармы "Сколько стоит ваш лук".

Блогер традиционно интересовался, сколько стоит наряд людей. Новым видео он поделился в своих соцсетях (nicolas_karma_official).

Пара в рубрике Николаса Кармы

Первой отвечала женщина.

"Недешевое платье. Долларов 600-700", — сказала она.

Николас тем временем обратил внимание на декольте женщины. Оказалось, что сделать грудь стоило 6 тысяч долларов.

"Это была мечта. Не то чтобы потребность", — призналась она.

Ее обувь — подделка известного люксового бренда — где-то 50 долларов.

Мужчина признался, что пиджак ему подарил друг, футболку тоже подарили, а сумка всего за 150 грн, кроссовки китайские, поэтому тоже дешевые.

"Я простой, а она у меня дорогая. Вместе мы месяц. Но дружим уже три года. И надружили себе любовь", — признался герой рубрики.

Відео дня

Пара в рубрике Николаса Кармы Фото: Instagram

Пара в рубрике Николаса Кармы Фото: Instagram

Оказалось, что женщина старше своего избранника на 21 год. Ему 23, а ей — 44. Хотя и пара назвала свою разницу в 18 лет, в комментариях это быстро заметили: "44-23=21. Не говорите ему".

Парень — блогер и певец. Он зарабатывает где-то 5 тысяч долларов в месяц. А женщина работает в шоу-балете.

Женщина работает в шоу-балете Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди горячо обсуждают значительную разницу в возрасте пары:

"Очень милая и приятная пара! Однако как мама в возрасте 44 лет, имея сына 21 год, тяжело воспринимаю такую информацию".

"Это что, мне тоже сын приведет невестку на пару лет старше меня?"

"Девушка на свой возраст совсем не выглядит... я бы не сказала, что такая разница, я думала, у них лет 5 разницы".

"Красивые, крутые! Классно! Солнечно! Возраст имеет только курица, потому что ее надо варить! Все остальное возраста не имеет. Жизнь такая короткая. Надо ее прожить ярко! И уметь проявить свои чувства, а не жить старыми границами и правилами".

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