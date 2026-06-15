"Еліта Києва": подружки-довгожительки розповіли про пенсію й розірвали мережу

Дві пенсіонерки з Києва розповіли про свою дружбу завдовжки в 56 років та розкрили пенсії наукових співробітників у столиці.

Блогерка Ангеліна Пічик традиційно запитала перехожих, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві.

Довгожительки з Києва розповіли про доходи

"Ми пенсіонери. Моєї пенсії мені вистачає. А я ще й працюю", — сказала одна з бабусь.

Виявилося, що їм по 90 і 87 років.

Вони давно дружать, а познайомилися свого часу в театрі.

"Ми дружимо 56 років", — сказала героїня відео.

Одну з них привезли в Київ у 6 років зі Свердловська, її тато будував нафтопровід "Дружба". А в іншої дитинство пройшло в Кременчуку.

Одна бабуся — кандидат біологічних наук, а інша — кандидат хімічних наук. 87-річна киянка досі працює в Інституті органічної хімії.

"Поки працюю. Може, вже й досить", — каже вона.

Відео дня

Виявилося, що в неї 16 тисяч гривень пенсія як для наукових співробітників.

Реакція мережі

У коментарях українці висловили захват від енергетики двох героїнь:

"Ось це еліта Києва! Не мажори на такчках, а ці дві літні пані!"

"Бути в такому віці і з таким настроєм це чудово!"

"Інтелект, врода та гідність. Це гордість нації!"

"Які чудові інтелігентні жінки!! Здоровʼя їм міцного на багато років!"

"Боже, я так хочу мати таку подругу в старості, це так цінно".

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