"Элита Киева": пенсионерки-подружки разорвали сеть и раскрыли свои доходы (видео)

Две пенсионерки из Киева рассказали о своей дружбе, длиной в 56 лет, и раскрыли размер пенсий научных сотрудников в столице.

Блогерша Ангелина Пичик, как обычно, поинтересовалась у прохожих, сколько денег нужно для комфортной жизни в Киеве.

Долгожительницы Киева рассказали о своих доходах

"Мы пенсионеры. Моей пенсии мне хватает. А я ещё и работаю", — сказала одна из бабушек.

Оказалось, что им по 90 и 87 лет.

Они давно дружат, а познакомились когда-то в театре.

"Мы дружим уже 56 лет", — сказала героиня видео.

Одну из них привезли в Киев в 6 лет из Свердловска, её отец строил нефтепровод "Дружба". А у другой детство прошло в Кременчуге.

Одна бабушка — кандидат биологических наук, а другая — кандидат химических наук. 87-летняя киевлянка до сих пор работает в Институте органической химии.

Відео дня

"Пока работаю. Может, уже и хватит", — говорит она.

Оказалось, что у неё пенсия в размере 16 тысяч гривен, как у научных сотрудников.

Реакция сети

В комментариях украинцы выразили восторг от энергичности двух героинь:

"Вот это и есть элита Киева! Не мажоры на тачках, а эти две пожилые дамы!"

"Быть в таком возрасте и с таким настроением — это замечательно!"

"Интеллект, красота и достоинство. Это гордость нации!"

"Какие замечательные интеллигентные женщины!! Крепкого им здоровья на долгие годы!"

"Боже, я так хочу иметь такую подругу в старости, это так ценно".

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