Олена Кравець назвала вартість свого образу: українці не повірили (фото)

Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець здивувала вартістю свого образу, а українці це "не оцінили".

Артистка "потрапила в руки" блогера Нікалоса Карми, який питає перехожих про ціни їхнього одягу.

Олена Кравець про вартість свого образу

Акторка була в довгій світлій сукні, яку доповнила туфлями, плетеною сумкою та кулоном.

Коли Ніколас Карма традиційно поцікавився, скільки коштує лук, Олена зізналася, що точної суми не памʼятає, але припустила, що весь образ обійшовся приблизно у 150 доларів.

"Я чесно вам скажу, я не знаю, скільки коштує мій лук. Думаю, доларів 150", — сказала колишня зірка "Кварталу".

Олена розкрила, що її сукня, ймовірно, виготовлена з вмістом льону: матеріал добре тримає форму. Плетену сумку акторка придбала в українського бренду.

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Олена Кравець Фото: Instagram

Зокрема, зірка екрану каже, що на сумки, взуття та окуляри не шкодує коштів, аби ті точно були якісними.

"Повірте, я трачусь, щоб по-серйозному, іноді на сумки і взуття. І на окуляри", — сказала Олена.

Також Кравець відповіла на запитання, що робить її щасливою.

"Ночі, коли діти сплять. Коли не треба нікуди бігти, тому що тривоги. І взагалі! Коли нікуди не треба бігти", — зізналася знаменитість.

Олена Кравець розповіла про свій лук Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди не повірили, що весь образ справді може коштувати стільки грошей:

"Одна сумка з "Всі.Свої" буде 100-150$, не кажучи вже про сукню з полірованого льону "якогось українського бренду". Вони вже звикли поталогічно брехати людям, яких за розумних думаючих людей не вважають?!"

"Па-серйозному","хлапок", а що це? Образ за 150 доларів, то як скумбрія по 8".

"150 доларів весь лук. Навіщо так обманювати?"

"Як гарно і красиво бреше".

Були й ті, хто став на захист Олени:

"Назвала б бренд, сказали б реклама. Не назвала, теж комусь щось не так. Вона ті гроші не вкрала. Поважаю".

"Жінка у стані любові до себе живе в гармонії з власними бажаннями, поважає свої кордони. Поважаю".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська міністерка культури Тетяна Бережна розповіла Ніколасу Кармі про вартість свого вбрання.

23-річна дівчина продемонструвала сукню з дуже глибоким вирізом на нозі.

Крім того, епатажна пара з різницею у віці у 21 рік розірвала мережу після появи в рубриці Ніколаса Карми.