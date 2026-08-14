Міністерка розкрила вартість свого вбрання: яка найдорожча річ (фото)
37-річна українська міністерка культури Тетяна Бережна розповіла Ніколасу Кармі про вартість свого вбрання.
Жінка знялася в рубриці блогера "Скільки коштує ваш лук". Вони зустрілися в Івано-Франківську.
Міністерка культури розказала про вартість вбрання
Тетяна Бережна пожартувала, що вона гарнішає з кожним роком, як дороге вино, а потім додала, що безалкогольне.
Її костюм з колаборації українських брендів ONE BY ONE x GASANOVA — 2-3 тисячі гривень.
"Це подарунок від моєї подруги" — уточнила Тетяна.
Футболка також українського бренду JUL — кілька сотень гривень.
"Кільце — це найдорожче, що є на мені. Це моя обручка. Коштує 400 гривень. Ми з чоловіком бігли одружуватися, а то були блекаути. Не працювали жодні магазини, нічого не продавали. Ми зайшли і кажемо:" Нам конче треба обручки". І це було єдине, що нам продали. В нього така ж сама, теж за 400 гривень", — розповіла міністерка культури.
Жінка наголосила, що не планує змінювати обручку, адже це великий символізм — нести памʼять, що насправді найцінніші речі не коштують багато грошей.
Подарунок батьків
Також міністерка показала хрестик, подарований батьками, аби її не зіврочили під час роботи в уряді.
"До сих пір ношу. Наче не зіврочили", — каже Бережна.
Зокрема, міністерка культури розповіла, що вона сама родом з Рогатина, де народилася Роксолана — дружина султана Сулеймана.
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