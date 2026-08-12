"Побільше б таких": 23-річна дівчина своїм стилем розірвала мережу (фото)
23-річна дівчина родом з міста Тернівка Дніпропетровської області зʼявилася в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".
Героїня відео — дизайнерка одягу і наразі живе в Берліні. Тільки в Instagram Карми відео набрало майже 2 млн перегляди.
Дівчина "розірвала" мережу
Взуття дівчина купила в той день, що й знімали відео. Ціна — 200 грн.
"Шорти були точно з секонду. Я в основному по секондах. Дамо 50 гривень", — зізналася героїня ролика.
Її топ з барахолки в Києві: "Дорого. 300 гривень".
Сумка теж з барахолки за 20 гривень.
Зокрема, українка зізналася, що коханої людини в неї немає.
"Коли сумно, я сміюсь", — сказала дівчина.
Реакція мережі
У коментарях люди висловили захват від дівчини:
- "Нарешті дівчина без силікону та брендів. І така прикольна, стильна та харизматична. А те що без макіяжу, а фігура, взагалі топ".
- "Приємна дівчина. Чесна і відкрита. Побільше б таких простих".
- "Яка вона класна, на своєму вайбі. Дівчино, ви чарівна".
- "Оце краля, навіть без макіяжу. Побільше б таких дівчат, без пафосу. Фігура дуже гарна, неймовірно автентичний стиль, секонд рулить".
- "Прекрасна дівчина і такі гарні у неї думки. Мабуть, сьогодні вся Україна живе по принципу — коли сумно, то ми сміємось".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 23-річна дівчина продемонструвала сукню з дуже глибоким вирізом на нозі.
- Епатажна пара з різницею у віці у 21 рік розірвала мережу після появи в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".
Крім того, нова "гостя" у Карми стала зіркою мережі. 24-річну рівнянку засипали компліментами, а самого блогера підкололи.