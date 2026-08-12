"Было бы больше таких": 23-летняя девушка своим стилем взорвала сеть (фото)

23-летняя девушка из города Терновка Днепропетровской области появилась в рубрике Николаса Кармы "Сколько стоит ваш лук".

Героиня видео — дизайнер одежды, которая сейчас живет в Берлине. Только в Instagram видео Кармы набрало почти 2 млн просмотров.

Девушка "взорвала" интернет

Обувь девушка купила в тот же день, когда снимали видео. Цена — 200 грн.

"Шорты были точно из секонд-хенда. Я в основном хожу по секондам. Давайте 50 гривен", — призналась героиня ролика.

Ее топ с барахолки в Киеве: "Дорого. 300 гривен".

Сумка тоже с барахолки за 20 гривен.

В частности, украинка призналась, что у неё нет любимого человека.

"Когда мне грустно, я смеюсь", — сказала девушка.

Девушка "взорвала" интернет Фото: Instagram

Девушка "взорвала" интернет Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди выразили восторг по поводу девушки:

"Наконец-то девушка без силикона и брендов. И такая классная, стильная и харизматичная. А то, что она без макияжа, а фигура — вообще топ".

"Приятная девушка. Честная и открытая. Побольше бы таких простых".

"Какая она классная, в своём стиле. Девушка, ты очаровательна".

"Вот это красавица, даже без макияжа. Побольше бы таких девушек, без пафоса. Фигура очень красивая, невероятно аутентичный стиль, секонд-хенд рулит".

"Прекрасная девушка и такие хорошие у неё мысли. Похоже, сегодня вся Украина живёт по принципу — когда грустно, мы смеёмся".

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

23-летняя девушка продемонстрировала платье с очень глубоким вырезом на ноге.

Эпатажная пара с разницей в возрасте в 21 год взорвала сеть после появления в рубрике Николаса Кармы "Сколько стоит ваш лук".

Кроме того, новая "гостья" у Кармы стала звездой сети. 24-летнюю жительницу Ровно засыпали комплиментами, а самого блогера подкололи.