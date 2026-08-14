Министр раскрыла стоимость своего наряда: какая вещь самая дорогая (фото)

37-летняя украинская министр культуры Татьяна Бережная рассказала Николасу Карми о стоимости своего наряда.

Женщина приняла участие в рубрике блогера "Сколько стоит ваш лук". Они встретились в Ивано-Франковске.

Министр культуры рассказала о стоимости наряда

Татьяна Бережная пошутила, что с каждым годом она становится все красивее, как дорогое вино, а затем добавила, что безалкогольное.

Её костюм из коллекции, созданной в рамках коллаборации украинских брендов ONE BY ONE x GASANOVA, стоит 2–3 тысячи гривен.

"Это подарок от моей подруги", — уточнила Татьяна.

Футболка того же украинского бренда JUL — несколько сотен гривен.

"Кольцо — это самое дорогое, что у меня есть. Это мое обручальное кольцо. Стоит 400 гривен. Мы с мужем бежали регистрировать брак, а в то время были отключения электричества. Ни один магазин не работал, ничего не продавали. Мы зашли и сказали: "Нам очень нужны обручальные кольца". И это было единственное, что нам продали. У него такое же, тоже за 400 гривен", — рассказала министр культуры.

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Татьяна Бережная рассказала, сколько стоит ее лук Фото: Instagram

Татьяна Бережная рассказала, сколько стоит ее наряд Фото: Instagram

Женщина подчеркнула, что не планирует менять обручальное кольцо, ведь в этом заключается глубокий смысл — хранить память о том, что на самом деле самые ценные вещи не стоят больших денег.

Подарок родителей

Кроме того, министр показала крестик, подаренный родителями, чтобы её не сглазили во время работы в правительстве.

"До сих пор ношу. Вроде не сглазили", — говорит Бережная.

Крестик подарили родители Фото: Instagram

В частности, министр культуры рассказала, что она сама родом из Рогатина, где родилась Роксолана — жена султана Сулеймана.

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