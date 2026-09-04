"Все можна було змінити": відома блогерка розлучилась з другим чоловіком (фото)

Популярна українська блогерка Настя Скальницька оголосила про розлучення зі своїм чоловіком. Вона публічно подякувала колишньому обранцеві за спільні роки та зазначила, що рішення про розрив є остаточним.

У дописі в Instagram (@skalnytska.n) Скальницька звернулася до чоловіка з теплими словами вдячності за безцінний досвід, щастя, труднощі та спільне виховання їхнього сина Міші. За словами Насті, розлучення відбувається мирно та доросло — без образ, але з великою повагою й розумінням з обох боків.

"Можливо, в якийсь момент все можна було змінити, але зараз це кінець", — підсумувала блогерка у своєму зверненні.

Анастасія Скальницька розлучилась з Богданом Фото: Instagram

Попри завершення шлюбу, Скальницька підкреслила, що чоловік залишається для неї не лише батьком дитини, а й близькою людиною. Причини рішення інфлюенсерка деталізувати не стала, проте зауважила, що їхня зустріч була невипадковою і ці стосунки сильно їх трансформували.

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Стосунки Скальницької

Другим чоловіком Насті став бізнесмен Богдан. Вони зіграли гучне весілля у вересні 2023 року.

Загалом у блогерки двоє дітей:

Старша донька Мілана від першого шлюбу з підприємцем Дмитром Талпою;

Молодший син Михайло (Міша), який народився у липні 2024 року в шлюбі з Богданом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська інфлюенсерка Христина Світла оголосила підписникам про розлучення з чоловіком.

Відома блогерка розповіла про булінг доньки через російську мову.

Крім того, Скальницька зізналася, що у 2021 році була вагітна хлопчиком, проте народила неживу дитину на пʼятому місяці.