"Все можно было изменить": известная блогерша рассталась со вторым мужем (фото)

Популярная украинская блогерша Настя Скальницкая объявила о разводе со своим мужем. Она публично поблагодарила бывшего супруга за годы, проведённые вместе, и отметила, что решение о разрыве отношений является окончательным.

В посте в Instagram (@skalnytska.n) Скальницкая обратилась к мужу с теплыми словами благодарности за бесценный опыт, счастье, трудности и совместное воспитание их сына Миши. По словам Насти, развод проходит мирно и по-взрослому — без обид, но с большим уважением и пониманием с обеих сторон.

"Возможно, в какой-то момент всё ещё можно было изменить, но сейчас всё кончено", — подытожила блогерша в своём обращении.

Анастасия Скальницкая рассталась с Богданом Фото: Instagram

Несмотря на расторжение брака, Скальницкая подчеркнула, что мужчина остается для нее не только отцом ребенка, но и близким человеком. Причины своего решения инфлюенсерка не стала подробно объяснять, однако отметила, что их встреча была неслучайной и эти отношения сильно изменили их обоих.

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Отношения Скальницкой

Вторым мужем Насти стал бизнесмен Богдан. В сентябре 2023 года они устроили громкую свадьбу.

Всего у блогерши двое детей:

Старшая дочь Милана от первого брака с предпринимателем Дмитрием Талпой;

младший сын Михаил (Миша), родившийся в июле 2024 года в браке с Богданом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская инфлюенсерша Кристина Светлая сообщила подписчикам о разводе с мужем.

Известная блогерша рассказала о буллинге дочери из-за русского языка.

Кроме того, Скальницкая призналась, что в 2021 году была беременна мальчиком, однако на пятом месяце родила мертвого ребенка.