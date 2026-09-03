"Чрезвычайно сложный период": известная актриса разводится с мужем — что между ними произошло (фото)

Украинская инфлюенсерша Кристина Светлая сообщила подписчикам о разводе с мужем. В Instagram она призналась, что переживает один из самых сложных периодов в жизни, однако подчеркнула: ни измены, ни насилия в отношениях не было.

О разрыве отношений Кристина рассказала сама – она опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором не скрывала, как ей больно из-за происходящего.

"Мы расстаемся. К сожалению, наша история подошла к концу… Мы не выдержали. Не смогли сохранить то, что строили. Я не знаю, что обычно пишут в таких случаях, но скажу откровенно: сейчас я переживаю чрезвычайно сложный период в жизни. Разрывать то, что когда-то было всем светом, – это больно и тихо", – написала актриса.

Без скандалов и взаимных обвинений

Светла сразу дала понять: искать виновных или копаться в грязном белье отношений здесь никто не будет. По её словам, до развода супруги дошли не из-за измены или конфликтов, а из-за обычного эмоционального выгорания, когда двое людей просто изжили друг друга.

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Кристина Светлая разводится с мужем Фото: Instagram

"Здесь не будет ни драмы, ни грязи, ни обвинений. Забегая вперед, скажу: между нами не было измены, ни физического, ни морального насилия. Просто иногда люди отпускают друг друга, чтобы не сломаться окончательно. Спасибо за всё, что было", – подытожила инфлюенсерша.

Подробности он оставляет при себе

Блогерша не стала раскрывать подробности оформления развода. Вместо этого она попросила аудиторию с уважением отнестись к её личной жизни в это непростое время.

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